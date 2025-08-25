Cuatro heridos tras un choque entre una camioneta y un camión en la ruta provincial 9

Este lunes por la tarde se produjo un accidente de tránsito en el empalme de la ruta provincial 9 y la Autopista Los Puquios, a la altura de El Volcán. El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30 y tuvo como protagonistas a un camión Mercedes Benz 1938 con acoplado, conducido por un hombre de 35 años, y una camioneta Volkswagen Amarok al mando de un hombre de 52 años, que viajaba acompañado por cuatro personas.

De acuerdo a las averiguaciones, el camión circulaba por la autopista de sur a norte, mientras que la camioneta lo hacía por la ruta provincial 9 en dirección oeste-este. Por causas que aún se intentan establecer, ambos rodados colisionaron en el sector del retorno sobre la ruta.

A raíz del impacto, resultaron lesionados cuatro ocupantes de la camioneta: una mujer de 44 años, una joven de 25, un joven de 22 y una niña de 4 años. Todos fueron trasladados en ambulancia al Hospital “Dr. Juan Gregorio Vivas” de Juana Koslay, donde se constató que presentaban heridas leves y se encontraban fuera de peligro.

Personal policial informó que a los dos conductores se les realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo con 0,00 gr/lts de alcohol en sangre en ambos casos.