23°SAN LUIS - Lunes 25 de Agosto de 2025

Tiene 16 años

Fue a una fiesta de 15 y le dieron una brutal golpiza

Matías Brizuela fue atacado en un salón de eventos de Mendoza por dos patovicas, quienes podrían ser imputados en las próximas horas.

Por redacción
| Hace 2 horas

Un adolescente de 16 años sufrió una salvaje golpiza en un salón de eventos, en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, y la Justicia identificó a dos patovicas.

 

El hecho ocurrió entre la noche del sábado 23 y el domingo 24 de agosto durante una fiesta de 15 en el salón “Desert”, emplazado en la ruta Panamericana, cuando ambos guardias de seguridad fueron filmados mientras propinaban trompadas y patadas a Matías Brizuela.

 

De acuerdo a la información del portal del diario Los Andes, cuatro menores concurrieron al lugar y tres de ellos ingresaron porque el cuarto presentó una descompostura.

 

Según la denuncia radicada por la familia al Ministerio Público Fiscal local, los amigos de Brizuela buscaron caramelos para ayudarlo a raíz de que habría una baja de azúcar, pero cuando el joven intentó entrar al inmueble a fin de tomar su campera, fue atacado por dos empleados.

 

Virginia Verdier, madre del damnificado, sostuvo en la descripción del video que subió a sus redes sociales que los implicados “asfixiaron” a su hijo, quien “se desmayó y perdió el conocimiento”, a la vez que “fue arrastrado”.

 

Los otros adolescentes habían reservado un viaje de aplicación para retornar a sus hogares y la madre de la víctima, Virginia Verdier, manifestó que sin razón, “loco y violento lo ataca este hombre, por decirle de alguna manera, a un inocente joven de 16 años que le intentaba explicar que solo buscaba su campera”.

 

Brizuela fue trasladado de emergencia a la Clínica de Cuyo a causa de lesiones en el rostro y el estómago, en tanto el domingo recibió el alta.

 

El Cuerpo Médico Forense confirmó las heridas luego de analizar el cuerpo de Matías y la Justicia localizó a los involucrados, quienes podrían ser imputados en las próximas horas.

 

