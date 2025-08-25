Fue a una fiesta de 15 y le dieron una brutal golpiza

Un adolescente de 16 años sufrió una salvaje golpiza en un salón de eventos, en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, y la Justicia identificó a dos patovicas.

El hecho ocurrió entre la noche del sábado 23 y el domingo 24 de agosto durante una fiesta de 15 en el salón “Desert”, emplazado en la ruta Panamericana, cuando ambos guardias de seguridad fueron filmados mientras propinaban trompadas y patadas a Matías Brizuela.

De acuerdo a la información del portal del diario Los Andes, cuatro menores concurrieron al lugar y tres de ellos ingresaron porque el cuarto presentó una descompostura.

Según la denuncia radicada por la familia al Ministerio Público Fiscal local, los amigos de Brizuela buscaron caramelos para ayudarlo a raíz de que habría una baja de azúcar, pero cuando el joven intentó entrar al inmueble a fin de tomar su campera, fue atacado por dos empleados.

Virginia Verdier, madre del damnificado, sostuvo en la descripción del video que subió a sus redes sociales que los implicados “asfixiaron” a su hijo, quien “se desmayó y perdió el conocimiento”, a la vez que “fue arrastrado”.

Los otros adolescentes habían reservado un viaje de aplicación para retornar a sus hogares y la madre de la víctima, Virginia Verdier, manifestó que sin razón, “loco y violento lo ataca este hombre, por decirle de alguna manera, a un inocente joven de 16 años que le intentaba explicar que solo buscaba su campera”.

Brizuela fue trasladado de emergencia a la Clínica de Cuyo a causa de lesiones en el rostro y el estómago, en tanto el domingo recibió el alta.

El Cuerpo Médico Forense confirmó las heridas luego de analizar el cuerpo de Matías y la Justicia localizó a los involucrados, quienes podrían ser imputados en las próximas horas.