26°SAN LUIS - Martes 26 de Agosto de 2025

Incidente en Zanjitas

Un camión se incendió en la ruta provincial 3, a pocos kilómetros de Zanjitas

El rodado, que transportaba postes para tendido eléctrico, sufrió un desperfecto mecánico y se prendió fuego. Bomberos controlaron las llamas. No hubo heridos.

Por redacción
| Hace 1 hora

Este martes 26 de agosto por la mañana, un camión se incendió en la ruta provincial 3, a unos tres kilómetros al sur de Zanjitas.

 

Según las averiguaciones, el vehículo pertenecía a una empresa tercerizada de Edesal y trasladaba postes para el tendido eléctrico. El fuego se habría originado por desperfectos mecánicos y provocó la destrucción total del rodado.

 

Efectivos de distintos cuarteles de la Dirección General de Bomberos de la Policía trabajaron para controlar las llamas, que también se propagaron hacia la vegetación cercana. Luego de varias tareas, lograron sofocar el incendio en el camión y controlar el foco forestal, realizando además los trabajos de enfriamiento.

 

Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

 

