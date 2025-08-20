Diputados rechazó el veto de Milei y ratificó la ley de emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto que el presidente Javier Milei había dispuesto sobre la ley de emergencia en discapacidad. Con 172 votos a favor y 73 en contra, el cuerpo alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la sanción de la norma que ya había sido aprobada por el Congreso.

El resultado de la votación fue posible gracias al respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal y una parte del radicalismo, que se sumó al bloque opositor para consolidar la mayoría especial.

La insistencia de la Cámara baja implica que la ley queda en plena vigencia pese al rechazo del Poder Ejecutivo, lo que marca un fuerte revés político para el oficialismo y un triunfo para las organizaciones de la sociedad civil que habían reclamado la sanción de la emergencia.

El debate se desarrolló en un clima de tensión y con discursos que pusieron de relieve la situación de miles de personas con discapacidad en el país, que atraviesan dificultades de acceso a prestaciones médicas, terapéuticas y educativas.

La oposición celebró la votación como “un acto de reparación y sensibilidad social”, mientras que desde las filas libertarias defendieron la postura del Ejecutivo al considerar que la ley “abre la puerta a un gasto público insostenible”.