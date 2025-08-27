  • Nuestras redes
Miércoles 27 de Agosto de 2025

SAN LUIS

Merlo

Se incendió una camioneta en medio de la ruta

Mientras circulaba en su furgoneta, el conductor vio que del tablero salían chispas. Cuando se le paró el motor, las llamas ganaron todo el vehículo. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Una falla eléctrica habría sido la razón por la que una furgoneta Citroën Berlingo se incendió por completo en la Villa de Merlo el martes a la tarde. El hecho ocurrió en la ruta provincial N° 5 y si bien no hubo que lamentar víctimas, los daños en el vehículo fueron totales.

 

 

El dueño del rodado es un hombre de 45 años con domicilio en San Javier, en Córdoba, quien dijo que cuando circulaba por la ruta notó que de abajo del tablero del lado del acompañante comenzaron a salir chispas. A los segundos, el motor se detuvo por lo que debió estacionar el rodado en la banquina.

 

 

Fue allí donde el auto ardió por completo, tan rápidamente que el conductor ni siquiera tuvo tiempo de sacar el matafuegos que estaba en la parte trasera del rodado.

 

 

