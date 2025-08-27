Otro auto incendiado: ahora de una aplicación de transporte

En plena madrugada, un auto de una aplicación de transporte de pasajeros se incendió en el bulevar Las Cañadas, cerca del ingreso al complejo Arenas de La Punta. El humo que salía del motor advirtió al conductor, que iba con un pasajero.

El incendio se registró a las tres de la mañana y no hubo heridos porque los dos ocupantes del Peugeot 207 salieron inmediatamente del coche. El conductor es un hombre de 51 años y el pasajero tiene 32.

A los pocos segundos de que ambos bajaron del Peugeot, el auto se incendió, por lo que tuvo que intervenir la Dirección General de Bomberos de la Policía, cuyos hombres extinguieron el fuego.