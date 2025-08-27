Estudiantes y jubilados deben reactivar el boleto gratuito

Los estudiantes y jubilados que cuentan con el boleto gratuito deberán reactivar su beneficio para seguir viajando sin que se les descuente saldo en la tarjeta SUBE.

El director de Sistemas de Transpuntano, Jonathan Saccone, explicó que la medida alcanza a quienes poseen beneficios locales. Los atributos nacionales o las tarjetas continúan sin cambios.

El trámite se puede realizar en cualquier terminal habilitada en la ciudad, en los Centros de Atención al Vecino, desde un celular con NFC mediante la aplicación SUBE, o directamente en las unidades de Transpuntano, donde los choferes están capacitados para habilitar la gestión en el momento.

Actualmente la empresa municipal entregó 19.208 boletos gratuitos para estudiantes y 10.229 para jubilados y pensionados. Además, se recordó que ya están habilitados nuevos medios de pago como las billeteras virtuales Mercado Pago y MODO, junto al Banco Nación, además de tarjetas Mastercard con descuentos de hasta el 60% según la modalidad de uso.

Saccone remarcó que en San Luis hay más de 200 mil tarjetas SUBE en circulación y que la implementación busca facilitar el acceso al servicio para todos los usuarios.