Meli Quevedo, una “académica” que sueña con la Selección

Una sanluiseña fue protagonista en el primer torneo de la Temporada 2020 en el Futsal Femenino de AFA. Se trata de Melina Quevedo (25 años), quien dejó su Juan Llenera natal para jugar al hockey en Buenos Aires, pero desde hace dos años sorprende a todos con sus goles y gambetas en los salones del futsal porteño.

Con Racing —su nuevo club— llegó a la final de la Supercopa, en la que la "Academia” cayó por penales tras igualar 3-3 con Ferro. En 2019 fue convocada a la Selección, aunque no logró ser parte del plantel que viajó a un torneo en Paraguay. “Este año trataré de dar ese pasito y cumplir ese sueño, que quedó pendiente”, subrayó.

Con la "pilcha" de la Selección. Estuvo convocada el año pasado.

Contadora de goles

Pasó años junto al palo y la bocha vistiendo la camiseta de Los Caldenes de Villa Mercedes, hasta que surgió la posibilidad de viajar a Buenos Aires para jugar al hockey en River Plate.

“En Juan Llerena están mis padres y mi hermano menor. Yo me vine cuando terminé el colegio y mientras hacía deporte empecé a estudiar contador público. El 1º de marzo del año pasado me recibí. Y estoy trabajando en una fundación”, contó Melina.

Jugó al hockey sobre césped hasta 2017, siendo protagonista en el plantel principal del “Millonario” que logró varios títulos a nivel Metropolitano y Nacional. “Y en 2018 empecé a jugar futsal. Primero en Platense, donde estuve dos años, y a principios de 2020 me fui a Racing”.

Melina juega de ala, pero el futsal es un deporte en donde se rota mucho de posición. “Llegué a Racing por medio del entrenador Daniel Paletta. Me hizo una propuesta a fin de año. Tuve varias opciones, pero siempre la que más me convenció fue esta o seguir en Platense”, contó.

No fue fácil la decisión, pero lo pensó y decidió dejar el “Calamar” y ponerse la camiseta de la “Academia” a partir de 2020. “Sentía que tenía que aprovechar la oportunidad. En Platense no logramos el objetivo de meternos en playoffs y tenía ganas de hacer un cambio. Lo veía como una manera de progresar e intentar alcanzar ese sueño de quedar en la Selección y jugar algún torneo. En lo personal, entendí que podía adquirir mayor calidad de juego y experiencia, mientras que en lo grupal el objetivo de Racing es pelear el campeonato. Somos un equipo nuevo, sin embargo arrancamos el año con gran nivel en la Supercopa y eso nos motivó. La verdad es que estoy contenta en este club, mis compañeras y el cuerpo técnico me recibieron súper bien”, describió.

Por el actual aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación de coronavirus, todo cambió en el día a día de los argentinos, pero habitualmente las jornadas de Melina son bastantes movidas. Vive en el barrio de Belgrano en Capital, trabaja en San Isidro y entrena en Avellaneda. Va de una punta a la otra, pero sabe que ese esfuerzo puede dar sus frutos para cumplir el gran sueño de vestir en un torneo oficial la camiseta de la Selección. “El año pasado tuve la suerte de que me convocaran. Entrené un par de meses y después dieron la lista para ir a jugar a Paraguay y quedé afuera”.

Arrancó con todo

Racing tiene grandes pretensiones en el torneo de Primera División de AFA que iba a iniciar en los próximos días, pero que por la cuarentena total debió postergarse.

La “Academia” lo demostró en la Supercopa 2020, certamen que le dio inicio a la temporada. “El torneo lo jugaban los mejores equipos de 2019. Racing entró por ser el segundo equipo con mayor cantidad de puntos. Fue una buena medida, sobre todo porque estábamos de pretemporada”, contó la jugadora de San Luis.

El inicio fue el menos deseado, ante el bicampeón Kimberley, pero Racing lo sacó adelante. “Kimberley fue el equipo que representó a la Argentina en la Copa Libertadores 2019, pero terminamos ganando ese partido 5-1. Estuvo bárbaro arrancar así por la calidad del rival y más porque somos un equipo relativamente nuevo”, contó la autora de uno de los goles.

El certamen era a eliminación directa: “Después jugamos contra Pacífico y ganamos 4-2, y accedimos a la final contra Ferro. Empezamos ganando 2-0, no supimos aprovechar varias situaciones, cometimos un par de errores y nos empataron. Terminamos 3-3, fuimos a penales y perdimos”, recordó, aún con bronca por la chance que se escapó. De todos modos sabe que habrá revancha y se ilusiona con que llegue pronto: con Racing y con la Selección.