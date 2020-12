Melina Quevedo la "rompe" en Racing y sueña a lo grande

Melina Quevedo es una apasionada del deporte. Después del colegio aprovechaba para prenderse en algún partido de fútbol, pero por esas cosas de la vida siguió con el hockey. Jugó en Caldenes de Villa Mercedes y después en River, pero siempre se dice que se vuelve al primer amor. Y así fue. Hace dos temporadas regresó al fútbol. Platense la cobijó para ser parte del plantel del equipo de futsal, y este año pasó a Racing, que fue subcampeón de la Supercopa, después de perder la final con Ferro por la vía de los penales. Con 26 años, la futbolista nacida en Juan Llerena tiene sueños de Selección. "No pudo ser con el hockey, ojalá que llegue con el futsal", confesó a El Diario de la República.

El Torneo de Transición comenzó el fin de semana y la "Academia" goleó 4-0 a Comunicaciones. En la segunda jornada el elenco de Avellaneda enfrentará mañana a Secla Club. El certamen lo juegan doce equipos separados en tres zonas y tiene fecha de finalización para el 10 de enero. Racing integra la Zona A junto a Centro Asturiano, Comunicaciones y Secla Club.

Melina y sus compañeras se quedaron con la sangre en el ojo por ese título que se le escapó por nada con Ferro. Ganaban 2-0 y terminaron empatando 3-3, pero en la vía de los penales, las "Verdolagas" estuvieron más certeras.

"La idea es salir campeonas. Trabajamos mucho de forma virtual durante la cuarentena para mantenernos lo mejor posible y poder pelear el campeonato", aseguró Melina.

En el debut con Comunicaciones dejaron una buena impresión. El equipo, si bien tiene cosas por corregir, mostró un fútbol de alto vuelo y con buenas rotaciones. "Tenemos cosas que ajustar en cuanto al ritmo y a las sociedades de juego, pero considero que a lo largo del torneo lo vamos a ir mejorando y sobre todo conociéndonos más como equipo", aseveró.

Racing se armó bien y está para ser protagonista. Es un elenco que mechó juventud con experiencia, un buen combo para ilusionarse.

Melina se adaptó muy bien al cambio de equipo. En Platense estaba consolidada y llegó a un plantel con historia que la recibió de la mejor manera y la integró muy bien. "Es un grupo tranquilo y son muy buena onda todas. En cuanto a lo deportivo, desde un principio me sentí cómoda e integrada, lo que me permitió y permite seguir creciendo como jugadora", afirmó.

Es una futbolista que sabe escuchar y que asimila bien los conceptos del entrenador. Es muy disciplinada tácticamente y eso es un plus extra para el equipo. "Lo que más me pide el entrenador es que patee más al arco y que lea el juego. Además, últimamente me están ayudando a mejorar la técnica de futsal, que quizás es lo que más me falta", dijo.

Se desempeña como ala, aunque lo puede hacer también de pivot, el futsal es una disciplina muy versátil donde hay mucha rotación y es vital saber hacer todo.

El título es el objetivo de Racing. El torneo da una chance para llegar a la Copa Libertadores. El campeón debe disputar una final contra San Lorenzo para sacar pasaje al certamen continental que se disputará en Bolivia del 5 al 12 de septiembre de 2021.

Melina hace magia para dividir su tiempo. Además de jugar al fútbol ejerce como contadora pública. Antes de la pandemia se tomaba tres colectivos para cumplir con todas sus obligaciones; ahora trabaja desde su casa y tiene un poco más de margen, pero el sacrificio es grande. Además está lejos de su Juan Llerena natal, localidad que añora y extraña. "Son incontables las veces que en esta cuarentena dije: 'Ya fue todo, me voy a casa'. Pero después recapacitaba. Extraño un montón, estoy ansiosa por abrazar a mi familia, por ver a mis amigas y amigos y compartir ratos juntos", dijo.

Tiene como principal virtud el compromiso. Cuando le consultan cuál fue su mejor partido, se le hace difícil elegir uno y asegura que los cotejos de la Copa a principios de año están entre los mejores. "Estaba muy motivada, con muchas ganas y el nivel era muy alto", aseveró.

Si bien es cierto que es futbolera, comenzó jugando al hockey; asegura que no extraña el deporte en sí, pero sí añora el antes y el después de los partidos. "No solo cuando estaba en River, sino también en Caldenes fueron tiempos muy lindos. Un deporte que me dejó muchas amistades y experiencias", afirmó.

No fue fácil el proceso del cambio del hockey al fútbol. Fue una decisión difícil para Melina. Le había dedicado su vida entera a un deporte, y de pronto se pasaba a otro. Pero el fútbol era algo que la atrapaba y que tenía como materia pendiente. "De chica en Llerena me la pasaba jugando a la pelota después de la escuela. Cuando me vine a Buenos Aires, después de un tiempo acá, me anoté en un torneo de fútbol 5 y me despertó las ganas de empezar ese camino", cerró.

Es soñadora y familiera. Espera con ansias una chance en la Selección Argentina. De chica se imaginaba con la celeste y blanca. Con el hockey no pudo ser, quizás el fútbol le haga cumplir ese sueño. El tiempo dirá. Talento le sobra. Es cuestión de saber esperar.