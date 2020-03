La literatura de las mujeres marca la agenda

Las escritoras argentinas vuelan alto y conforman la lista de los más leídos. Tanto en ficción como no ficción, los temas actuales sobre relaciones, soledad, diversidad y referidos al género son los más pedidos.

Un gran mesón recibe a los clientes en la librería ubicada en la calle Colón. Allí se puede encontrar de todo, los géneros conviven porque son las novedades del mes. Desde la biografía de Belgrano hasta el último policial de Robert Galbraith, quien no es más que la famosa J.K.Rowling, creadora de Harry Potter, pero desde otra faceta. Con un simple pantallazo ya se observa que la gran mayoría en esa mesa son escritoras: Claudia Piñeiro, Almudena Grandes, Helene Flood, Viviana Rivero y algunas más. “Particularmente fue una coincidencia justo por el día de la mujer, entonces desde lo comercial se trata de promover a las escritoras mujeres, pero si no siempre está más mezclado”, advierte la vendedora. Pero lo cierto es que las mujeres han tomado el protagonismo en la literatura y las pruebas están a la vista.

“Actualmente hay una nueva corriente a la que se le llama la Nueva Narrativa Argentina, que son justamente producciones de escritores que han nacido en la década del 70 en adelante y está fundamentalmente integrado por mujeres. Entre ellas Mariana Enríquez, con una escritura que juega con lo oscuro; Samanta Schweblin, con una redacción sencilla y que va más a lo cotidiano y Claudia Piñeiro, que si bien es un poco más grande resurgió después del gran discurso que dio en la Feria del Libro”, explicó Bruno, vendedor de "Galena", otra librería ubicada en la calle Rivadavia.

También están María Teresa Andruetto, Gabriela Cabezón Cámara o María Gainza, otras referentes de la literatura argentina. “Son textos que tienen mucha llegada porque abordan las problemáticas actuales con mayor perspectiva, que se centran en vulnerabilidades sociales, en la soledad y en las relaciones”, dijo el librero. Con esa nueva escritura también destacó el incipiente crecimiento de pedidos de un género que antes no tenía nombre propio y que se debía buscar entre sociología o filosofía. “Tu vimos que armar una estantería para los libros relacionados con el feminismo y con cuestiones de género. Diversidad sexual, relaciones y la nueva mirada que hay sobre los mandatos y la cultura”, dijo Bruno. Allí hay producciones casi en su totalidad de mujeres, tanto nacionales como internacionales. “Hay clásicos como los de Judith Buttler y Rita Segato; u otros de escritoras más actuales como Luciana Peker o Tamara Tenenbaum”, agregó.

En Cúspide coincidieron. Los libros sobre feminismo y diversidad tienen espacio propio. “Se pide mucho, vienen y solicitan ‘escritoras feministas’, por eso tuvimos que ponerlos por separado para tenerlos más a mano”, contó Natalia, la vendedora. Y manifestó que no perciben un predominio de escritoras mujeres, sino que se mantiene constante desde siempre: “Nosotros siempre tuvimos mucha venta y promoción de escritoras mujeres, no me parece que estén más en auge ahora. Pero sí puede ser que algunas están muy de moda y las redes sociales ayudan a que se hable más de eso: como Florencia Etchevez o Mariana Enríquez. Es su gran momento por eso se les da más publicidad”.

La revolución de los jóvenes

En esa librería la mesa de libros juveniles es aún mayor que las de novedades. Ahí también, contó Natalia, hubo un gran cambio. Los adolescentes han podido encontrar en la nueva literatura las respuestas que necesitaban, ya que ahora los libros traen historias que narran diversidad sexual y otros cuestionamientos propios de la edad. “Tenemos dividido la literatura juvenil en dos grandes géneros, uno es acción, donde están las historias fantásticas; y otro es puntualmente de diversidad, ya que se pide mucho. Antes venían y nos decían ‘quiero un libro con historias de amor homosexual’ y nos teníamos que poner a buscar; en cambio ahora ya están separados todos los ejemplares que tratan estos temas, porque cada vez son más”, indicó Natalia.

En Galena comentaron que la afluencia de adolescentes también aumentó, sobre todo en esta época en donde ya volvieron a las aulas. “Es común verlos entrar después de la salida de la escuela, revisan mucho, miran y algunos llevan algo. Pero son en su mayoría chicas. De hecho, la gran mayoría de nuestras clientas son mujeres, de todas las edades”, contó Bruno.

Las escritoras mujeres siempre fueron protagonistas en el ámbito literario, con una vasta producción tanto en ficción como no ficción. Pero ahora la visibilización, como en todos los espacios, es mayor. Además, los cambios sociales han codificado a un nuevo lector, que exige otro tipo de textos, con temáticas actuales en las cuales sentirse reflejado. Entre el olor característico a hojas nuevas se percibe otro aroma que también siempre identificó a los libros: el de la libertad.