La rabia paresiante atacó de nuevo, ahora en Las Palomas

El murciélago vampiro, que transmite la rabia paresiante, atacó de nuevo en el noreste de San Luis. Esta vez fue en el establecimiento Santa Lucía, del paraje Las Palomas, en el Departamento Junín, donde apareció muerta una vaca de raza Hereford.



El lunes llegó desde el laboratorio de Zoonosis del Instituto Luis Pasteur de Buenos Aires la confirmación del caso, el tercero en seis meses y el segundo en los últimos 15 días en la misma zona. También un ejemplar Angus mostró síntomas compatibles con la rabia, aunque el análisis dio negativo debido a que “el virus no tuvo tiempo de provocar lesiones en el cerebro”, explicó el veterinario Raúl Gago, coordinador del centro ganadero de Santa Rosa, quien fue el encargado de enviar las muestras.



En esa oportunidad, la víctima había sido un ternero en el paraje Tilquicho, en Córdoba, pero muy cerca del límite con San Luis, un caso que también estuvo en manos de Gago. Ahora de nuevo hubo que poner en alerta a todo el sistema sanitario, que incluye a Senasa, el Ministerio de Producción y los centros ganaderos de la región, que cuentan con los veterinarios que suelen recorrer los campos y tienen sus clientes por allí.

Un foco distinto



Aunque hay que hacer una diferenciación importante. “Es otro foco, distinto al de Tilquicho, porque se dio a 29 kilómetros de distancia”, explicó Oscar Cheratto, el jefe del Subprograma Producción Pecuaria, quien aclaró que “ya empezamos con las acciones concretas, como vacunar en un radio de 10 kilómetros a la redonda de este caso, un área que involucra entre 17 y 20 productores. Vamos a aplicar la dosis antirrábica a todos los animales susceptibles, que son los de sangre caliente, y repetir el procedimiento a los 21 días”.



Si bien es un foco distinto al de Córdoba, hay superposición con el área respecto del que apareció el año pasado en cercanías de Santa Rosa del Conlara. Entonces, en cierta medida se atenúan los problemas, porque ya que el gobierno provincial desplegó una campaña en octubre de 2019 en la zona, que incluyó aplicaciones a perros y gatos, por lo que a esos animales no hay que volverlos a vacunar, lo mismo que los bovinos involucrados en esa oportunidad, porque aún dura la inmunización.



“Es un tema que también es del interés del Ministerio de Salud porque la rabia se transmite a los seres humanos, aunque es muy raro que eso pase desde un vacuno. Por supuesto que también están al tanto los profesionales de Senasa y los responsables de los centros ganaderos que salen a vacunar”, aclaró Cheratto, quien confirmó que ya se pusieron en marcha con todas las herramientas que tiene el Estado para aplicar el protocolo: “Estamos notificando a las personas que viven en el radio del foco, avisando sobre la obligatoriedad de la vacunación”.



Las aplicaciones incluirán a los bovinos, equinos, caprinos y ovinos que no hayan sido vacunados hace seis meses, y en general a todos los animales de sangre caliente. “El personal afectado a las tareas ya está inmunizado”, agregó el funcionario, recordando que el Ministerio de Salud de San Luis envió hace pocos días 1.650 dosis para aplicar en seres humanos.



Las recomendaciones que brinda el Ministerio de Producción son que ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad hay que dar aviso a los profesionales, no manipular animales que pueden llegar a estar enfermos. “Los síntomas son claros, se ponen apáticos, se aíslan, sufren parálisis, convulsiones, a veces se muestran agresivos y tienen dificultades para tragar”, describió Cheratto, quien alertó que “el diagnóstico clínico solo se confirma por laboratorio. Debe trabajar personal capacitado, con normas de bioseguridad”.



Como para hoy está programada una reunión de la Comisión Provincial de Sanidad (Coprosa) en su parte técnica, que se va a llevar a cabo en Villa Mercedes, en el orden del día colocaron en forma prioritaria el tratamiento de la rabia para poder aplicar las mejores estrategias de prevención y atenuar los riesgos, tanto para la población como para los rodeos que puedan ser blanco de los murciélagos.