Vecinos del oeste se quejan de quienes generan basurales

Cualquiera que transite los alrededores del barrio del predio Cazorla, especialmente en el radio comprendido entre el extremo oeste de avenida España y Aristóbulo del Valle, puede advertir algunos rincones que se tornaron verdaderos basurales clandestinos.

Ropa, inodoros rotos, residuos de sanitarios, basura orgánica y todos los desechos cotidianos que genera cualquier hogar van a parar a algunas esquinas y veredas de la barriada. Una de las zonas más afectadas se ubica en el empalme de la avenida España y la ex ruta 147, aunque se pueden observar otros puntos a lo largo de la extensión del predio, hasta llegar al límite con el barrio Santa Rita. Los vecinos manifiestan algunas dificultades, especialmente que "el camión recolector no pasa con frecuencia", aunque reconocen que la basura acumulada es un problema generado por la gente. Preocupan los focos infecciosos

"Esta situación la vivimos desde hace al menos quince años. Algunos vecinos dejan sus bolsas de residuos a la vera de la ruta y otras veces se trata de personas de distintos sectores de la ciudad que vienen y tiran los desechos. El camión recolector pasa cada dos días, tiempo atrás pedimos la posibilidad de tener un contenedor, pero nos dijeron que la zona no está catalogada como urbana, de hecho nosotros no tenemos la posibilidad de pagar las tasas municipales, entonces el Municipio no estaría obligado a enviar los camiones de basura con mayor frecuencia ", sostuvo la vecina Camila Borgeaud.

La queja se replica en distintos sitios del barrio. Ignacio García, por ejemplo, lamentó que cada dos días tiene que limpiar la vereda por la cantidad de bolsas que se esparcen, muchas veces a raíz de que los perros las destrozan. "He llegado a limpiar bolsas con desechos de sanitarios", aseguró.

Incluso al recorrer la ex ruta 147 se puede observar que el alambre olímpico que divide los terrenos de algunas quintas contiene varias bolsas de plástico que en jornadas de viento son arrastradas.

Norberto, un vecino del barrio 24 Viviendas, que colinda con Cazorla, afirmó que muchas veces los propios lugareños son responsables del panorama. "El problema lo tenemos desde siempre, el camión recolector pasa de vez en cuando por este sector. En mi caso, agarro la moto y me voy hasta un contenedor que está a unas veinte cuadras, pero otras personas tiran la basura en la calle", señaló.

Silvina Toledo vive cerca de avenida España y coincidió sobre las dificultades que enfrenta el predio. Explicó que mucha gente se acerca en vehículos específicamente a tirar escombros. "Las personas no ayudan a mejorar las cosas, próximamente tendremos una reunión vecinal para tratar los problemas del barrio y seguramente manifestaremos las dificultades por los residuos, también por la falta de luz y el estado de algunas calles", dijo.

El problema de las malas costumbres en torno a la disposición de los residuos se refleja en distintos rincones de la ciudad. Otro inconveniente sucede cuando los vecinos arrojan escombros a contenedores que no están fabricados para estos fines.

Contenedores para barrios

A principios de febrero, la Municipalidad informó sobre la utilización de 40 contenedores móviles que se disponen en distintos barrios de la ciudad, de acuerdo a la necesidad de los vecinos. La modalidad ayuda a agilizar el procedimiento de recolección.

Según había explicado entonces el subsecretario de Alumbrado, Barrido y Limpieza municipal, Víctor Areyuna, la comuna trabaja con 54 uniones vecinales con las que acuerda los días en que utilizan los contenedores. El servicio está diagramado tanto para basura como para escombros y requerirlo por intermedio de los referentes vecinales es totalmente gratuito.

Quienes opten por descartar escombros personalmente pueden hacerlo de modo gratuito en el Centro de Disposición Final o pagar un sellado de $676 para que sea retirado por los domicilios.