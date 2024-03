Dengue: el riesgo de contagio está en los diferentes barrios de Villa Mercedes

Autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia y de la Municipalidad aseguran que los mosquitos con el virus del dengue circulan y se propagan en los diferentes barrios de la ciudad. Por eso, ahora reconocen que "ya hay un brote" debido a que en las últimas dos semanas los casos aumentaron considerablemente.

El primer foco de contagio fue en El Criollo y luego se extendió por el Tres Esquinas, Ciudad Jardín y Güemes; en este último habitaba Brisa Gatica, la joven de 23 años fallecida por la enfermedad hace unos días atrás.

La circulación del virus puede empeorar. Villa Mercedes cuenta con múltiples espacios verdes que tienen malezas y pastos que alcanzan una altura de hasta casi dos metros. Además, están los basurales que contaminan y colaboran con la propagación del mosquito infectante.

Si bien el Municipio se comprometió el viernes por la tarde a realizar más tareas de desinfección y limpieza, aún no solucionan la suciedad y abandono que existen en algunos terrenos que tienen dueño, pero que no se hacen cargo. El intendente, Maximiliano Frontera, dijo en una conferencia de prensa que los responsables han sido multados, pero que no pueden hacer nada más.

Es decir que, si el dueño del campo no limpia, el lugar continuará sucio convirtiéndose en un foco infeccioso para la comunidad. A esto se suman las lluvias que aumentan la probabilidad de la aparición de los mosquitos.

Énfasis en la prevención

La Comuna hace hincapié en recomendar a los vecinos que mantengan limpios sus patios y hogares con productos que tengan cipermetrina, que habitualmente se encuentra en los aerosoles y repelentes. También insiste en vaciar los recipientes que contienen agua.

Por otro lado, la directora del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, Berta Arenas, confirmó que de los casos activos en la actualidad solo hay uno internado. Luego aclaró que no todas las personas que padecen de la enfermedad precisan de una internación y dijo que a los afectados que están en sus casas, les realizan un seguimiento y que si detectan una variación en su cuadro, les recomiendan acudir a un centro de salud cercano a su complejo urbanístico para ser atendidos y controlados.

Edgar Ribba, jefe de Epidemiología de la provincia, explicó que el síntoma principal de la patología es la fiebre con más de cuarenta y ocho horas, menos de siete días y sin cuadro respiratorio, es decir, que el paciente no debe tener dolor de garganta ni tos.

Añadió que el rango etario con mayor frecuencia de contagio ronda entre los veinticinco y los cuarenta y nueve años. Sin embargo, nadie está exento y debe estar alerta ante cualquier indicio o sospecha.