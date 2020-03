La "China" acelera y desafía a la velocidad

Con solo 8 años, Valentina Suárez posee la dulzura, picardía e inocencia de toda niña. Pero también, en un acto que refleja determinación, tiene la plena certeza de saber lo que quiere para su futuro inmediato: hacer motovelocidad sobre un óvalo y mejorar día a día en una disciplina deportiva extremadamente difícil, polarizada por los hombres. Quiere divertirse y, de ser posible, servir de ejemplo para que otras nenas se sumen a cumplir sus sueños.

"El año pasado corrí en La Palestina y Justiniano Posse (localidades cordobesas en donde la competencia es fuerte). Compito con los varones, pero allá hay dos nenas: una se llama Valentina, como yo, y la otra Gala. También estaba Jazmín, pero pasó de categoría", comenta en el living de su casa. Y agrega: "A mí me gusta correr con nenas, y quisiera que hubiera más. En San Luis soy la única piloto mujer de mi categoría".

La "China", como la llaman familiares y amigos, se interesó en el motociclismo desde pequeña. Su papá Alejandro, expiloto y fanático, y el abuelo Carlos le obsequiaron a los 2 años una réplica con rueditas de la máquina de Valentino Rossi, figura del Moto GP.

A partir de ese momento, supo que lo suyo marcharía en dos ruedas. De a poco le fue tomando el gustito y a los 5 se animó a competir. Comenzó a desafiar la velocidad en la categoría Escuela. "Nunca tuve miedo, pero cuando empecé andaba despacio. Y después, más rápido. En las carreras no me caigo y me protejo por las dudas", señala la mercedina, quien este año participará en la divisional Stándar (50cc.).

Su mamá Nair, mientras la escuchaba atentamente, cuenta: "Como mamá el miedo siempre está, tengo el corazón en la boca. Es una mezcla de sensaciones y sabe que cuando ella diga basta, deja todo. Yo siempre le pregunto y me dice que le gusta y va a seguir corriendo. Tiene mucha personalidad".

A diferencia de su hermana mayor Cindy (10), quien sigue un camino diferente y practica tela, Valentina respira motociclismo. Las fotos y trofeos que muestra con mucho orgullo e incluso la moto con la que entrena, ubicada en un rincón de la habitación, indican el nivel de compromiso, las ganas constantes de correr, aprender y, sobre todo, superarse a sí misma.

"En el óvalo, para doblar, hay que inclinar el cuerpo. Me sale bien, no me caigo. Ahora voy a empezar el gimnasio, así no me canso la muñeca. Por ahí me duele la mano (derecha) al acelerar".

La mamá, sorprendida, destaca su evolución: "Mi marido le da consejos. Ella está aprendiendo y le va muy bien. En Córdoba, los punteros de la categoría son varones que corren por toda la Argentina y en las finales (a diez giros) le sacan una sola vuelta".

Acostumbrada a dar pelea ante niños más grandes, de 10 y 11 años, la "joyita" mercedina de la motovelocidad se prepara para afrontar otra temporada llena de desafíos. Bajo la estructura familiar CJS Racing y la motorización del villamariense Fernando Barroso, el 15 de marzo abrirá el telón en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis. Y, desde el 21, cruzará nuevamente el territorio provincial hacia Justiniano Posse.

Valentina crece a pasos agigantados. Dice sin titubear que el objetivo es acelerar, divertirse y seguir disfrutando la pasión del óvalo. Al menos por un tiempo más, porque para cuando sea grande ya tiene otros planes: "Quiero ser diseñadora de ropa".

La "China", al igual que su ídolo actual Marc Márquez, por quien porta feliz el Nº 63, busca romper barreras y llegar bien lejos.