Miguel Baldoni entrena en su casa y va por el torneo virtual

La pandemia de coronavirus paralizó todas las disciplinas deportivas, aunque algunas como el Rally Argentino encontraron en el mundo virtual una alternativa válida para pasar el aislamiento. Así, el campeón de la categoría, Miguel Baldoni, decidió ser parte y desde la próxima fecha online será de la partida.

"Es una opción buena, porque hoy los simuladores son muy reales; es más, por ahí hasta se suelen usar para entrenar por el realismo que aportan. Creo que va a ser muy útil para mantenernos en contacto y como todos pueden participar, va a ayudar a que los fanáticos del rally pasen estos momentos de aislamiento de la mejor manera posible", sostuvo el puntano, que ya estuvo probando su auto virtual.

El certamen será a través de la plataforma Dirt Rally 2.0, mediante el juego original en PC, Xbox o PS4, y consagrará al primer campeón de la especialidad.

El campeonato se cumplirá en diferentes pruebas y en distintos caminos, lo que permitirá que los pilotos puedan demostrar sus "habilidades virtuales".

Buena práctica. "Hoy los simuladores son muy reales", recalcó el piloto. Foto: Miguel Baldoni.

Esta iniciativa es tendencia mundial, donde hay disciplinas como la Fórmula 1, el Mundial de Turismo, el WRC y las principales categorías nacionales, que cuentan con sus certámenes virtuales en diferentes plataformas.

"El nivel del juego es superlativo, y que lo usen categorías como la Fórmula 1 demuestra que es posible y de utilidad", expresó.

El formato de prueba es online a través del sistema RaceNet, donde todos los participantes deberán disputar los tramos asignados por la organización.

Con respecto al aislamiento, Baldoni comentó: "Lo cumplo a rajatabla, trato de entrenar en casa y pasar mucho tiempo con la familia, disfruto de mis hijos y de mi esposa. Es importante recalcar que todos tenemos que ser responsables, estamos ante un virus que no hace diferencias y que si no respetamos lo que el Gobierno pide, la podemos pasar mal. Realmente espero que pase pronto y que todos los argentinos podamos sentirnos orgullosos de que nos hemos comportado correctamente. Es un camino que no va a ser fácil, pero tenemos que poner todo de nosotros y sobre todo ser solidarios".