La Premier League tiene fecha de regreso y se disputaría a puertas cerradas

La Premier League se reanudaría el fin de semana del 13 y 14 de junio con partidos a puertas cerradas, con futbolistas y entrenadores testeados para determinar si son positivos de coronavirus, señaló la prensa inglesa.

Según The Guardian, el torneo se reanudaría dentro de casi dos meses, con prioridad sanitaria, de allí que los cotejos se desarrollarían sin público, y con la absoluta seguridad de que no habría riesgo de contagio de COVID-19.

No obstante, esa idea no podrá plasmarse hasta que el Servicio Nacional de Salud inglés no lo garantice, tomando en cuenta que hasta el sábado Reino Unido presentaba 103.093 casos positivos con 13.729 muertos, siendo el sexto país con cantidad de infectados.

En el caso de reanudarse, en los partidos tanto jugadores, como personal del club, empleados de seguridad y medios de comunicación que cubran los encuentros tendrían que someterse al test de coronavirus.

Aunque no haya público en las tribunas habría que controlar la posible aglomeración de aficionados en los alrededores del estadio, todos temas a tratarse el próximo 1º de Mayo, cuando los dirigentes de los 20 equipos de la Premier vuelvan a citarse en una videoconferencia, tal como sucedió el viernes.

Si la COVID-19 lo permite, la Premier tendría siete semanas para jugar los 92 juegos restantes a puertas cerradas con toda probabilidad de terminar la temporada.

Una solución que dejaría a agosto libre para los partidos internacionales de las copas europeas, según lo previsto por la UEFA, que imagina colocar la final de la Liga de Campeones en Estambul el sábado 29 de agosto.

