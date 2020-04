Del micrófono al ocio

El sector de la comunicación no frenó su actividad (aunque la disminuyó) durante el aislamiento obligatorio. Por eso, la rutina diaria de Diego Ahumada —conductor de radio y televisión— no ha sido del todo modificada.

Se levanta muy temprano para conducir El Mundo a las 6 por FM Lafinur 96.3 y su día termina luego de mucha actividad en los medios donde se desarrolla.

Sin embargo, dejó por un momento sus responsabilidades laborales y se sumergió en las profundidades del ocio, tan necesario por estos días.

Sus recomendados pasan por la tranquilidad, las historias reales, pero también por la fantasía, el humor y la cumbia tropical.

Si tiene que quedarse en su casa, el periodista tiene un plan que le resulta muy divertido: mirar en YouTube videos del oficial Gordillo. "Es un humorista que me encanta, con un humor simple pero que logra sacar más de una carcajada”, dice el comunicador, quien dejó otras recomendaciones para pasar la cuarentena entretenido.

Una película: "El Señor de los Anillos"

Me gustan las películas con finales inesperados, pero en esta época donde hay tantas noticias que golpean, me gusta ver producciones épicas, no tan dramáticas. "El Hobbit" puede ser otra opción. A la hora de ver películas pienso en distraerme de la realidad.

Un grupo musical: Coldplay

También recomiendo escuchar a Keane, Ed Sheeran o Maroon 5, pop internacional ideal para estar tranquilo. Cuando necesito levantar mi ánimo, voy a la cumbia que surgió a finales de los noventa: Amar Azul y Jambao.

Una serie: "Games of Thrones"

La terminé de ver por tercera vez y, para mí, es la mejor serie de la historia. No hay punto de comparación con ninguna otra. Luego comencé con “Arrow”, que son siete temporadas de 23 capítulos y ya voy por la quinta. Pero entro inevitablemente en la comparación y nada se asemeja a GoT.

Un libro: "Creo", de Diego Simeone

El libro va más allá de lo estrictamente futbolístico. Da un mensaje interesante sobre cómo superarse, no quedarse en la zona de confort y apuntar a objetivos que están fuera de nuestro alcance. Si tengo que elegir a un escritor, me gusta Eduardo Sacheri.

Un programa de tv: The Tonight Show, de Jimmy Fallon

A nivel de programa de televisión es, desde hace unos años e incluso en la actualidad, el mejor del mundo. Desde la producción, la conducción, la dinámica del contenido, me resulta el más completo.