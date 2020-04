El carnet de conducir vencido tendrá validez por 90 días

Suspensión de renovaciones, cese de multas y prórrogas para automovilistas infractores son algunas de las medidas de otros distritos del país. Por eso, la Municipalidad de la ciudad de San Luis extendió la vigencia por tres meses de los registros de conductores que vencieron del 15 de febrero en adelante.

El subsecretario de Transporte y Registro Civil, Pedro Liborio Saá, aseguró que en ningún caso se están emitiendo las tarjetas de conducir. “No tenemos acceso al sistema nacional para realizar los pasos correspondientes que habilitan a una persona a manejar. Además, nuestro personal está cumpliendo con el aislamiento”, dijo.

Agregó que quienes deban renovar por vencimiento tendrán una prórroga por 90 días. “Para quienes sean infractores desde antes de la fecha estipulada, no hay plazos extensivos y pueden estar sujetos a multas”.

Existe otra excepción que es para las personas que en período de cuarentena perdieron o les robaron el registro habilitante. “Una opción es usar la aplicación Mi Argentina, que tiene disponible una versión digital del carnet. En caso de no contar con esa solución, deberán esperar al término de este período para adquirir nuevamente el permiso. Si tiene una fotocopia que acredite que tenía la tarjeta, existe una tercera posibilidad: hacer la denuncia en la Policía de la Provincia y transitar con ella”, explicó Liborio Saá, dando cuenta que el resto de los conductores está en falta porque no existen permisos especiales.

El funcionario municipal recordó que, desde el jueves, Transpuntano permite que el personal esencial viaje gratis. “La recomendación es que quienes estén autorizados a salir no usen los vehículos si no cuentan con toda la documentación”, indicó.

El director de Tránsito de la Municipalidad, Luciano Santágata, destacó que todo el cuerpo de inspectores conoce la medida. “No estoy al tanto de que se hayan labrado actas por infracciones de carnets vencidos antes del 15 de febrero y que lo tuvieran en su poder. Tampoco a aquellos con la denuncia de pérdida”, contó. Y continuó: “Sí hemos hecho multas y secuestrado autos a quienes no podían acreditar una licencia de conducir vencida o no”, dijo, y, a pesar de las excepciones, no descartó castigos para quienes intenten sacar provecho de la situación.

Comentó lo que sucede en cada control que hacen, en los que no solo piden los permisos para transitar en cuarentena, sino que solicitan toda la documentación del vehículo. “Desde el punto de vista legal es igual de grave andar sin registro o sin seguro. El problema que tenemos es que la gente no tiene dónde pagar el requisito indispensable para sacar el auto a la calle. Eso se soluciona con las pólizas, que suelen durar entre 6 meses y un año. En caso de no tenerla, se secuestra el auto y se hace la correspondiente multa”, detalló sobre el orden que pretenden mantener en tiempos de pandemia.

Santágata opinó que no tener seguro puede costarle a una persona lo mucho o poco que haya acumulado en su vida. "Antes de que comenzaran las restricciones de circulación, trabajamos mucho para concientizar a la gente en materia vial. No queremos que eso se pierda", enfatizó.