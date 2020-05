Jazmín Chalom: con el corazón en los pies

El piso frío del balcón enrejado fue el escenario improvisado que encontró Jazmín Chalom en la cuarentena. El departamento que habita desde agosto del año pasado en Buenos Aires es su refugio, su sala de ensayo, su rincón de estudio y el lugar que elige para expresar su creatividad.

La bailarina puntana fue elegida por Ricky Pashkus para formar parte de "Seguimos volando", el audiovisual que reúne a bailarines de todo el país y de diferentes géneros bajo un solo lema: visibilizar la danza en todo el territorio y no perder las esperanzas de que pronto cada artista volverá a lucirse en los escenarios nacionales.

La puntana comparte el video con otros treinta bailarines, quienes ensamblados bailan al ritmo de "Bailarín", canción interpretada por Sandra Mihanovich. Se encuentran Julio Bocca, quien es el presentador del proyecto; Eleonora Cassano, Macarena Giménez, Maximiliano Iglesias y su pequeña hija Emma, Cecilia Figaredo, Patricio Di Stabile, Emanuel Abruzzo, Gabo Usandivaras, entre otros.

Ricky convocó a Jazmín gracias a que fue elegida como mejor solista en el último certamen de "Argentina baila", que se realizó el año pasado. Pashkus siempre la tuvo en cuenta en los proyectos que surgieron después.

"En estos tiempos de pandemia los bailarines quedamos un poco desamparados y este tipo de proyectos nos renueva las esperanzas para seguir en marcha. Me emociona mucho verme entre colegas tan importantes y que me tomen en cuenta para un video tan esperanzador. Ricky siempre innova y crea para no dejarnos de lado, y eso es increíble", expresó Chalom, quien tuvo que acondicionar su casa para seguir con su trabajo.

"Mi departamento es pequeño, entonces, las condiciones no ayudaban para poder ensayar. Pero luego de varios intentos transformé mi habitación en un lugar donde puedo no solo practicar, sino también dar clases virtuales. Veremos si la gente me acompaña", agregó.

Jazmín, además de ser una de las nuevas juradas del certamen que la consagró ganadora el año pasado, comenzará a dictar clases de entrenamiento físico y danza mediante la plataforma Zoom. Serán virtuales y a la gorra, para que nadie se quede sin entrenar a pesar del aislamiento. "Pueden contactarme por Instagram para más información. Somos muchos los que estamos en la misma situación. No solo en la parte económica. Extraño dar clases, a mis alumnos y a mis colegas. Todos debemos adaptarnos", concluyó.