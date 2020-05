Los templos, con las puertas abiertas para fortalecer la fe

La flexibilización nos llenó de alegría por saber que se acerca el día que podemos ir a adorar al Santísimo Sacramento. Por supuesto que muy conscientes de tomar todos los recaudos que indica el protocolo. Para los cristianos es algo muy lindo, fortalece nuestro espíritu debido a que llevamos muchos días sin poder asistir a nuestros templos a practicar la devoción a nuestro Señor. Uno empieza a extrañar la misa y sentir un poco de angustia a pesar de que tratamos de reemplazarla de manera virtual. También aumentamos el tiempo de oración en el día, pero uno necesita acudir a tomar la Comunión, confesarse, recibir la dirección espiritual. Nos llena de alegría dar este paso y debemos hacerlo con esperanza para que pronto podamos ir a misa”, expresó la fiel católica Sandra Lucero sobre el retorno progresivo a los templos de la provincia.

Por el buen estatus sanitario que mantiene San Luis, en el que las estadísticas arrojan cero circulación comunitaria de coronavirus, el Comité de Crisis dio lugar a la flexibilización de la cuarentena. Entre las disposiciones está la apertura de los templos religiosos.

La medida tiene alcance para las oraciones individuales, confesiones, adoración eucarística y la asistencia espiritual. Todo debe enmarcarse en los protocolos de prevención y el horario es de 9 a 17. La asistencia se otorga por medio de turnos y se debe respetar el distanciamiento de dos metros entre las personas. Los templos y auditorios deben confeccionar un plan de limpieza de espacios, controlar la apertura y tener señalética de las medidas a cumplir por parte de los fieles. Además, debe respetarse la circulación de acuerdo al DNI.

Se recomienda el tapabocas, alcohol en gel y queda prohibida la misa comunitaria, el uso de agua bendita, la distribución de material de lectura, el ingreso de personas con síntomas compatibles con COVID-19 y el acceso de quienes integran los grupos de riesgo.

"Cada parroquia pondrá horarios de apertura y atención. Nosotros lo haremos de 9 a 12 y 15 a 17, estarán los sacerdotes y diáconos. Las misas se darán de manera virtual y sin participación de fieles", informó el padre Ignacio Daminato, párroco de la iglesia San Roque y Vicario Episcopal de la Pastoral Diocesana.

"Todo es gracia. En este tiempo tuvimos más participación de los fieles a través de las redes sociales, también de muchos abuelos que pudieron seguir la misa diaria; es algo que viene para quedarse. La catequesis se ha hecho del mismo modo. También dimos continuidad a la asistencia de Cáritas y la visita a los enfermos. A la gente le pedimos paciencia y que rece para que se pueda abrir la participación comunitaria, porque el encuentro en comunidad es lo que expresa nuestra fe", señaló.

Esta primera fase de flexibilización es un paso positivo para todos los cultos. Algunos credos como las iglesias evangélicas aguardan la apertura hacia una segunda fase que permita la participación comunitaria, especialmente por el significado teológico que implica el encuentro en los templos.

"Pueden acercarse a orar según el DNI y tener administraciones pastorales. Si todos cumplen esta primera fase quizá podremos pasar a la segunda. Necesitamos volver, ya en la Biblia se habla de la importancia de congregarnos. Esto es positivo, pero no hay como el codo a codo, la iglesia es el lugar de encuentro de compañía", expresó el pastor Aníbal Berg de la iglesia Bautista, quien describió que mantuvieron la asistencia a través de las redes sociales y dieron continuidad a la ayuda con mercadería a las familias más necesitadas.

"No podemos hacer muchas actividades. El tema está en la premisa muy light de decir que Dios está en todos lados, pero se trata de una cuestión personal, de poder vernos, encontrarnos; los lazos en las iglesias evangélicas son muy fuertes. Creemos que una cosa que hay que analizar es el tema del DNI, porque el domingo es muy importante para nosotros y los impares no podrán asistir. El aliento para las personas es que no bajen los brazos, no tengan miedo", manifestó el pastor Walter Gustavo Berlo de la iglesia Jesucristo es tu Esperanza, que abre sus puertas desde las 9 de la mañana.