Con la intención de ser natural

En la medianoche del 31 de diciembre, cuando las copas se alzaron para darle la bienvenida al nuevo año, Mirta Pagliarone brindó por un 2020 repleto de celebraciones. Es que junto a su clásico programa, “Revista de mujer”, cumplía 15 años ininterrumpidos en el aire y era motivo suficiente para festejarlo. Pasaron los meses de vacaciones, donde los lineamientos generales comenzaban a moldearse, y la conductora tenía todo calculado para el gran comienzo.

Llegó marzo. Los dos primeros programas, que siempre fueron en vivo, salieron impecables según la mirada autocrítica de Pagliarone, pero la noticia de una pandemia que acechaba al mundo ya era una realidad. Junto con las medidas tomadas por el Gobierno llegó el encierro para la conductora, quien tuvo que dejar de asistir cada sábado al canal para trabajar, pero no le dio la espalda a las oportunidades. Luego de pensarlo en familia, con la ayuda técnica de sus hijos y nuevas ideas aportadas por ellos, Mirta comenzó a grabar “Revista…” desde la comodidad de su casa.

“Seguí por mis redes sociales, pero no me gustaba esa forma de trabajo porque lo que me atrae es el ida y vuelta con la gente, la comunicación constante, algo que solamente me lo da el vivo. Le buscamos la vuelta y encontramos la forma de salir al aire, pero desde mi casa", comentó Pagliarone, quien ya tiene grabado el programa que saldrá hoy por CTV.

La mujer está contenta de volver a la pantalla, aunque sea con un envío, como ella lo llama, "muy rudimentario", pero hecho con mucho amor. "Al principio surgieron todos los problemas que conlleva no hacerlo en un estudio de televisión, pero junto con mis hijos buscamos dentro de mi casa la locación indicada que reúna las condiciones adecuadas de luz y audio para grabar”, contó.

Los programas se realizan en el living de su casa, donde se graban los copetes, la música y los distintos contenidos que se tocan al aire. “Luego lo mandamos al canal para ensamblarlo y lo edita el director de piso que me acompaña hace once años”, contó Mirta que comenzó con “Revista…” en Carolina Cable Color y luego se mudó al otro canal de cable de la ciudad.

“El programa no paró ni en tiempos difíciles. Ahora se le suma el condimento de la cuarentena, pero siempre tuvimos el objetivo puesto en buscarle la vuelta y así seguir comunicándonos con las televidentes, no importa cuál sea la forma”, agregó.

"Son quince años de un programa hecho por una mujer, con una continuidad y permanencia en vivo"

Para la conductora y sus seguidoras, el programa de televisión no es solo un simple magazine de actualidad con algunos consejos de cocina, belleza o moda. Para ellas es un punto de encuentro donde se reafirma que la mujer debe ser auténtica y decidida ante sus objetivos. “Me aventuré a demostrarle a las mujeres que no tenemos edad para cumplir sueños, solo tenemos que desearlos. Además me planteé el desafío de ser real frente las televidentes, desde hace un tiempo ya no uso mucho maquillaje para salir al aire, dejé de teñirme el pelo para dejarlo al natural y así verme tal cual soy y servir de ejemplo para las mujeres que están detrás de la pantalla para que no tengan miedo de quererse a sí mismas”, expresó la conductora.

Durante los quince años de programa, Mirta tuvo que poner a prueba todos los consejos de motivación que le brindaba a sus seguidoras y tomarlos como propios. Como a todos, a la conductora en este tiempo le pasaron cosas no tan felices que pudo sobrellevar mientras ponía su mejor cara cada sábado.

"Ser mujer en una sociedad que todavía no se desvistió de sus mandatos primarios no es fácil, pero tampoco imposible. Cada obstáculo sirvió para fortalecerme, no puedo negar que me dio un poco de tristeza no ver mis ideas logradas, sin embargo me levanté por mí y por quienes me esperaban del otro lado del televisor. Si uno vuelve siempre al origen, al objetivo y al propósito es fácil retomar el camino que quiero mostrar, en mi caso, demostrar que las mujeres podemos ser más que una imagen, ser revolución desde el amor. Mientras exista la coherencia entre el pensar, sentir y hacer podemos permanecer”, concluyó.