Nehuén Bazán: “Estoy feliz por volver a pedalear al aire libre”

Tras dos meses de pedalear y pedalear en el rodillo, finalmente los ciclistas pudieron volver a las rutas de San Luis desde el pasado lunes, tras la autorización del Comité de Crisis al ser considerado un “deporte Fase 1”, es decir que implica riesgo sanitario bajo. Por supuesto, siempre respetando el protocolo.

Uno de los que disfruta el regreso a los caminos fue Nehuén Bazán, integrante del equipo Continental San Luis. “Soy par, así que el lunes ya estaba entrenando. La verdad es que estoy feliz por volver a pedalear al aire libre, siempre respetando el protocolo y saliendo el día correspondiente”, contó. Inmediatamente detalló los recorridos que hizo esta semana: “El lunes y miércoles fui a dar la vuelta a La Florida, y hoy (por este viernes) agarré la bici de MTB y fui para Donovan. Los caminos de San Luis son hermosos, tienen de todo. Se extrañaban”.

Por otra parte, Bazán habló con respecto a entrenar solo. “Por lo general uno siempre busca a alguien para salir y ahora que estamos saliendo solos, se nota la diferencia. Pero la felicidad de volver a pedalear supera todo eso”.

Como recomiendan en todas las disciplinas, el regreso a la actividad debe ser poco a poco. Pero Nehuén y el resto de los integrantes del equipo no dejaron de trabajar en su casa a lo largo de la cuarentena, por lo que el retorno costará menos. “En el rolo no se puede entrenar más de una hora y media, pero trabajamos bastante bien. Eran sesiones cortas pero fuertes. También hicimos un gran laburo en la parte física con los planes que nos pasaba el profesor Mauro Colla. Ahora vamos de a poco, tranquilos, sumando kilómetros, porque no tenemos competencias a corto plazo. El objetivo es meter horas de entrenamiento”, afirmó.

Otro aspecto a trabajar, sobre todo para un deportista de elite, es mantenerse enfocado, dado que por el momento no hay competencias planificadas. “Vivimos de objetivos, en lo personal eso me motiva para trabajar. Ahora no tenemos metas cercanas. En mi caso quiero pedalear, ponerme poco a poco de la mejor manera para estar listo cuando vuelva la actividad competitiva”, dijo Nehuén.

Su inicio de 2020

El joven Bazán también se dio un tiempo para hablar de su comienzo de año, con dos carreras que sobresalieron sobre el resto antes del aislamiento social preventivo y obligatorio: la participación en la Vuelta a San Juan representando a la Selección Argentina (36º en la general y 7º entre los Sub 23) y la Vuelta del Porvenir en San Luis (32º en la general, 6º en Sub 23 y 4º entre los puntanos) con el equipo Continental San Luis.

Sobre esta última competencia, en donde fue local, analizó: “En lo personal no fue una buena competencia. Yo venía de hacer una gran Vuelta a San Juan pero acá no se dieron los resultados. Tampoco tuve suerte en lo mecánico, pero son cosas que pasan en las carreras”. En cuanto al equipo, agregó: “En lo grupal fue muy buena la actuación. Lo que planeamos día a día se pudo dar. Además, tuvimos gente de experiencia, como el 'Flaco' Lucero o Catriel Soto, de quienes aprendimos mucho. Fue una carrera muy positiva”.