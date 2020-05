Gerardo Gómez: "Estoy recuperando muchos momentos en familia"

Hasta febrero, Gerardo Gómez, uno de los entrenadores más exitosos de San Luis, le entregaba una gran porción de su tiempo al fútbol, se preparaba para ingresar con Aseba al torneo regional de inferiores de AFA, jugaba con amigos una vez por semana para no perder movilidad y trataba de estar en las tribunas de los partidos que le interesaban para aprender algo más, hoy aunque extraña todo aquello no reniega del confinamiento y lo aprovecha al máximo.

“Más allá de la inactividad, que no me gusta como creo que a nadie, la cuarentena me vino bien para capacitarme, también para arrimarme a otras actividades: estuve de pintor en mi casa, afiancé mucho las charlas con mis hijos y en ese sentido la verdad que es un período bárbaro para reflexionar puertas adentro, para compartir con la familia y también para pulsar un poco la guitarra, que es algo que me gusta mucho, que lo hacía con pasión y poco tiempo, ahora le pude dedicar más horas. No sé si mejoré, pero le sigo poniendo ganas", bromea Gómez.

"Gracias a la cuarentena le pude devolver muchos domingos a mi familia. Esa es la parte más positiva que rescato de este momento. El fútbol demanda mucho tiempo, más cuando tenés otro trabajo (Gómez es docente en dos centros educativos de la provincia: las escuelas Pancha Hernández y Puertas del sol), generalmente los fines de semana no estoy en mi casa, solo un tiempo acotado. Desde ese lugar es hermoso poder compartir largas jornadas con mi familia, solidificar algunas cosas que no tenía antes de la pandemia", detalló el entrenador.

El parar la pelota le dio espacio a una faceta solidaria que siempre está presente en su corazón, pero que a veces el día a día no le deja atender: "Es importante poder analizar y trasladarle a nuestros hijos el valor que tiene la vida, el cuidarse, la importancia de la solidaridad en estos momentos cuando uno ve que la gente la pasa mal, cosas que uno siente que los hijos van a entender porque es un momento distinto, anormal. Creo que podemos sacarle provecho para las cosas buenas, uno prende la televisión y solo se encuentra muerte y dolor, pero hay otra parte que es la que nos deja la enseñanza de que podemos cambiar o que podríamos mejorar", contó Gerardo.

Durante la cuarentena, con un grupo de entrenadores de San Luis armaron una colecta para ayudar a los barrios más carenciados. Juntaron 90 bolsones de mercadería y 26 de ropa de abrigo y preparan una segunda parte focalizada en abrigos, colchones y frazadas. En esa acción hizo participar a algunos de sus hijos: "Siento que esa también es una forma de educar", aseguró.

Y en eso se le va la cuarentena a Gómez, que espera la vuelta del fútbol, pero sin desesperar porque le saca el jugo a la cuarentena y a la familia.

Aprovechar las capacitaciones

Gómez se prende en todas las capacitaciones de entrenadores que hay a través de Zoom. Ya asistió virtualmente a charlas de Diego Dabove, Darío Franco, Claudio Vivas, Néstor Gorosito, Alfredo Grelak, Jorge "Chino" Benítez y Adrián Domenech, entre otros. El que más lo sorprendió fue Dabove, por los métodos de trabajo y la tecnología: “Tienen mucha capacidad en todos los puntos del cuerpo técnico y son equipos de trabajo que abarcan a mucha gente: nutricionistas, psicólogos, ayudantes de campo, los preparadores físicos, todos en un nivel de capacitación muy alto”, detalló Gerardo y agregó: "Algunas de esas ideas se pueden replicar en nuestro fútbol y nos pueden ayudar a mejorar mucho".