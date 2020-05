La Empoderada, la orquesta que rompe los estereotipos

Hay, en el nombre mismo, una fibra que conecta con la pasión y la potencia que define al tango como género. La Empoderada Orquesta Atípica no podría haber surgido como proyecto colectivo si en la sociedad no estuvieran en ebullición, desde ya hace algunos años, un universo de sentidos que apuntan a repensar el rol de la mujer y la diversidad sexual y a revisar, con ojo crítico, esta cuestión de la igualdad de género. La Empoderada nació con una clara premisa: músicas que tocan con músicas, acompañadas por cantantes que interpretan temas compuestos por mujeres y disidencias. Y es seguramente por ello, por lo que son y lo que representan, que fueron elegidas para participar el último 8M de “Llamarada”, en el bello e imponente Centro Cultural Kirchner (CCK).



“Llamarada” fue un concierto con cantantes mujeres y trans no binarie que fue parte de "Nosotras movemos el mundo", la semana dedicada a celebrar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras organizada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.



“No creemos que el tango en sí sea machista —afirma Pamela Victoriano, la directora de La Empoderada—. La sociedad fue o sigue siéndolo, y el tango es un reflejo de la que pasa en la sociedad. No es casual que hoy surja una agrupación como La Empoderada, no fue una idea que se le ocurrió a una individualidad, sino que fue una necesidad colectiva. Necesitamos empezar a decir nuestras verdades a partir de un género musical que nos identifica como región”.



La presentación en el CCK, fue, sin dudas, un momento destacado en la historia de la orquesta que durante un buen tiempo tuvo 34 integrantes. En la actualidad son 27, cinco son cantantes, cada una con su momento en la función. El desgrane devino por cuestiones personales, familiares y ocupacionales. El ensamble, en pleno impulso creciente, requería más horas de ensayo y eso determinó que algunas mujeres resolvieran no continuar. “Fue más difícil para algunas cuando empezó a tener más protagonismo en la vida de cada una”, explica Pamela.



Si bien el debut fue en agosto de 2018, el proyecto empezó a tomar forma en enero de ese mismo año. Músicas que compartían un grupo de WhatsApp empezaron a subdividirse a partir de una convocatoria espontánea, en función de las afinidades en cuanto al género y los intereses artísticos. Surgió así una orquesta de jazz, otra de folclore y la de tango, que Pamela tomó la responsabilidad de dirigir. Pero aún no había sido bautizada.



Se sucedieron los ensayos y un día hubo que definir cómo se llamaría. La decisión se sometió a votación y fue, en verdad, el botón que sirvió de muestra de la horizontalidad que atraviesa la vida de la colectiva. “Nos sentimos representadas en ese nombre. Habla de la fuerza especial que tiene y que se ve en el escenario”, dice Pamela.



Esa forma de organización es una de las rupturas que marca La Empoderada. “Es antipatriarcal. Somos una cooperativa, hay comisiones y cada una tiene una coordinadora. Si bien hay responsabilidades y roles, que son claros, hay un trabajo horizontal, que hace que las opiniones de todas sean valiosas para desarrollar nuestra creatividad”, cuenta.



Para el afuera su disrupción se asienta, fundamentalmente, en el repertorio, “que de forma íntegra es de compositoras mujeres y de género disidente y arreglado por tres de nosotras”, dice. “Hay una movida enorme de cantantes, arregladoras, compositoras y en La Empoderada está la puerta abierta a ellas. Ojalá en el ambiente haya cada vez más apertura a la disidencia, para hacer que el tango se saque el mote de machista y homofóbico”, completa.



El imaginario construido por las letras del tango tradicional, el más popular, se asienta en la idea del amor romántico. La del hombre es la voz privilegiada, tanto en la autoría como en la interpretación. Por contrapartida, de forma prevaleciente, la mujer queda relegada a un rol pasivo y sumiso, el de objeto de deseo, de resentimiento u origen de la melancolía masculina. Por ello, aquellas que rompieron moldes y lograron trascender son referentes, como Ada Falcón, Tita Merello, Eladia Blázquez y Paquita Bernardo, refiere Pamela. Pero también son inspiración todas aquellas mujeres y disidencias que hoy se abren paso en el mundo del tango.



“Imaginate todo lo que tiene para decir una compositora o compositore de tango que se formó escuchando estas letras tan destructivas, algunas de las que hablan de violencia y femicidio en lo literal. En nuestro repertorio, las letras son variadas. Hay feminismo radical, hay poesía, hay una diversidad de historias y de sonidos. Por ejemplo, ‘Me dijeron’, de Claudia Levy, es sobre la violencia de género. ‘Pendeja’, de Cintia Trigo, habla de los abusos infantiles. Pero hay temas más picarescos, como ‘Machote’, de Delfina Daverio, que cuenta sobre el machismo en las milongas, y hay otro, ‘Milonguita femenil’, también de Cintia Trigo, que hace alusión a cambiar todo esto que tenemos tan naturalizado”, comenta la directora de la orquesta, en lo que es también una invitación a escuchar a aquellos que todavía no lo hicieron.



Pero su versión de un “Ni un paso atrás” de Falta y Resto es, para Pamela, un momento de singular potencia, ya que todas, instrumentistas y las cinco cantantes, están juntas sobre el escenario. “Con el permiso de las compositoras hicimos un arreglo tanguero de esta canción. Esta murga uruguaya incorporó en un momento mujeres, cosa rarísima, y ellas la compusieron. Es un manifiesto contra los femicidios, una canción de guerra”, define.



El presente de La Empoderada no está exento del contexto pandemia. Los ensayos han sido suspendidos —son tantas que es casi imposible poder practicar en una modalidad virtual—, y quedó en stand by la preparación del primer disco, que, según anticipa, posiblemente sea de varios volúmenes. Sin embargo, avanzan en el repertorio.



De igual modo, la orquesta entiende que este es tiempo de compartir, aprender, escuchar y dialogar. Por eso, a través de sus redes sociales, abrieron un ciclo de charlas todos los domingos que se llama “La Voz de Todes”. Ya pasaron por allí, por ejemplo, la cantante de Kumbia Queers, Juana Chang, y Ramiro Gallo, compositor y uno de los más destacados violinistas de la escena tanguera contemporánea. “Nos parece importante cruzar experiencia, cruzar la voz de gente del mundo del tango, del feminismo y el transfeminismo”, explica.