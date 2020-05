La Bundesliga volverá a jugarse el 16 de mayo y la Eredivisie el 1º de septiembre

La Bundesliga, una de las cinco Ligas europeas más importantes, se reiniciará el sábado 16 de mayo con la vigésima sexta jornada en juego con seis partidos, cinco de ellos en simultáneo, y un día después el líder Bayern Múnich visitará al Union Berlin, según informó el jueves el director de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), Christian Seifert.

Tras una videoconferencia encabezada por Seifert, y de la que participaron los 36 equipos de la Primera y Segunda División, se dio a conocer el detalle de cómo se jugarán las nueve fechas restantes de la temporada.

La fecha 26 abrirá el sábado 16 -a las 15:30 de Argentina- con cinco partidos que se jugarán en simultáneo, pero entre los que se destaca el encuentro entre Borussia Dortmund -que tiene al argentino Leonardo Balerdi- y Schalke 04, más conocido como el Clásico del Ruhr, unas de las rivalidades de mayor historia en el fútbol germano.

Los otros cuatro partidos que se jugarán a la misma hora serán: RB Leipzig vs. SC Freiburg, Fortuna Düsseldorf vs. Paderborn, Augsburg vs. Wolfsburgo, y Hoffenheim vs. Hertha Berlin -con Santiago Ascacíbar-.

También el 16, pero a las 18:30, jugarán Eintrach Frankfurt -del argentino David Abraham- y Borussia Mönchengladbach, mientras que el domingo 17, el líder Bayern Múnich visitará al Union Berlin, y el FC Köln se medirá ante el Mainz 05.

La fecha culminará el lunes 18 con el partido entre Werder Bremen y Bayer Leverkusen -que cuenta con Lucas Alario y Exequiel Palacios-.

"Podremos volver a jugar porque tenemos la suerte de vivir en un país que tiene uno de los sistemas sanitarios más modernos y más eficaces del mundo lo que, si somos honestos, muchos no veíamos así antes de esta crisis", señaló Seifert.

Además, el director de la Liga Alemana de Fútbol indicó: "No serán partidos normales. Seguirán marcados por la crisis de coronavirus. Sabemos que jugamos bajo observación y bajo ciertas condiciones".

"Hubiera sido irresponsable plantear sin test el regreso de la temporada. La alternativa era esperar una vacuna, lo que podría durar meses o años y ningún club hubiera podido asumir esa situación económicamente", expresó.

Seifert manifestó que la experiencia de la Bundesliga podrá servir de modelo para otros deportes en equipo en los que no se puede ni usar mascarillas ni mantener las distancias y dijo que la DFL compartirá su experiencia con otras organizaciones.

El ministro de Salud, Bienestar y Deporte de Holanda, Hugo De Jonge, anunció el jueves que los estadios de fútbol no recibirán público hasta que se logre una vacuna para combatir el coronavirus y pese a que la competencia podrá volver a partir del 1º de septiembre.

La dirigencia del fútbol de Holanda había determinado el pasado 22 de abril dar por finalizada la Eredivisie (Primera División) sin campeón, descensos ni ascensos, cuando restaban 8 fechas y el Ajax de los argentinos Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, era líder.

Luego, este miércoles el gobierno de los Países Bajos aprobó el inicio de la nueva temporada de fútbol para el próximo 1º de septiembre, cuando proyecta que el coronavirus ya estará controlado.

Sin embargo, este martes De Jonge remarcó que no permitirá eventos masivos, entre ellos los partidos de fútbol con público, hasta que no se descubra la vacuna contra el coronavirus.

"Nadie sabe cuánto tiempo llevará esto. Esperamos que pronto, por supuesto, pero lo realista es pensar que (existirá una vacuna) dentro de un año o incluso más tarde", explicó De Jonge en una carta enviada al Parlamento, según consignó la agencia internacional EFE.

La noticia no cayó de la mejor manera del lado de la Federación de Fútbol, que reaccionó con un comunicado en el que expresó "sorpresa total" y consideró la decisión "bastante prematura".

"Estaríamos horrorizados si no se puede jugar con público tanto tiempo. Además, sería un golpe financiero muy serio para la industria", sostuvo.

La temporada 2020/2021 comenzará con un mes de retraso, pues la Eredivisie suele iniciarse a principios de agosto, por lo que la Real Federación Neerlandesa de Fútbol está obligada a ajustar el calendario y se baraja, entre otras posibilidades, que haya partidos durante las vacaciones de Navidad.

