Coronavirus: casi 800 personas se anotaron como voluntarias

Hay 156 profesionales de la salud. También se sumaron costureras, carpinteros, cocineros, mecánicos, entre otros. La convocatoria fue lanzada por el gobierno de la provincia.

Casi 800 personas ya se anotaron como voluntarias para colaborar con el Comité de Crisis de San Luis, para hacerle frente a la pandemia. De ellas, 156 son profesionales de la salud, pero también se sumaron costureras, mecánicos, carpinteros y cocineros, entre otros oficios. También han llegado múltiples donaciones.

La jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez, contó que la iniciativa “Yo me sumo” surgió a raíz de la gran demanda de empresas y ciudadanos que de alguna u otra manera querían colaborar con el sistema de salud. “Algunos quisieron donar dinero, pero el gobernador Alberto Rodríguez Saá decidió que era mejor que lo convirtieran en materiales que se necesitaran, como por ejemplo barbijos, alcohol en gel, camas y colchones que se armarían en caso de urgencias. Estos últimos ya están listos”, dijo.

La funcionaria manifestó que el Comité de Crisis es el encargado de definir cuáles serán las funciones de cada uno de los voluntarios y en qué lugar estarán, pero que hasta el momento no han necesitado la colaboración de ninguno, y que llegado el momento en que se pongan en marcha los hospitales de campaña los convocarán. “Hace poco hicimos ollas comunitarias en diferentes barrios y contamos con la ayuda de algunos cocineros que se anotaron. La gente es muy solidaria en San Luis”, resaltó.

Los interesados en donar lo pueden hacer a través del correo electrónico: yomesumo@sanluis.gov.ar o al número 2665109635. Ramírez detalló que Deportes se encarga de recibirlas y clasificarlas, así como también armar un listado con todos los voluntarios. Asimismo, dijo que a través del mail les informarán sobre las cosas que hacen falta.

Ayuda. Algunas de las donaciones se usaron para el hospital de campaña. Foto: El Diario.

Solidaridad

Vanesa López tiene 23 años, vive en la localidad de Naschel y es una de las tantas personas que se anotaron para ayudar a hacerle frente a esta pandemia. Comentó que actualmente cursa el segundo año de la Tecnicatura de Acompañante Terapéutica en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y dijo que apenas se conoció esta iniciativa no dudó en presentarse.

“Me parece importante que los que formamos parte de la salud pública digamos presente en esta delicada situación”, dijo Vanesa, quien agregó que también incentivó a otras amigas a que lo hagan. “Yo estoy a disposición y en caso que me necesiten me trasladaré a donde sea”, aseguró. Además, precisó que le gustaría acompañar a los adultos mayores, quienes son los de más riesgo.

“Algunos están solos, sufren Alzheimer o tienen alguna discapacidad. Tratamos de hacerles la vida un poco más fácil y dar nuestro mayor esfuerzo”, manifestó la joven y señaló que cuando se reciben los profesionales de la salud hacen un juramento. “Aunque se tomen todas las medidas de precaución sabemos que estaremos expuestos, pero yo estoy dispuesta a correr ese riesgo y no tendré miedo”, manifestó.

Por su parte Dafne Isla, licenciada en psicología, resaltó que desde el inicio de la carrera los preparan para actuar frente a situaciones como, por ejemplo, una catástrofe ambiental o algún otro problema que exceda a los ciudadanos. “Tenemos que accionar. Mientras tenga los recursos y las herramientas voy a colaborar”, señaló. Contó que actualmente colabora con “Asistencia en Crisis”, donde brindan contención psicológica a personas en cuarentena.

“Al principio a la mayoría de las consultas la hacían personas adultas por miedo a no saber qué iba a pasar o aquellas que no podían continuar con algún tratamiento psiquiátrico, pero con el correr de los días se solucionó. A medida que pasó el tiempo la gente se acostumbró a vivir de esta manera”, comentó Dafne. “Esta experiencia no tan solo me suma a nivel personal, sino también profesional. Es un encuadre distinto que te permite conocer a los pacientes desde otro lugar”, concluyó.