Disminuyó la demanda de alcohol en gel y barbijos en las farmacias

Los barbijos y el alcohol en gel dejaron de ser productos difíciles de conseguir en las góndolas y mostradores de las farmacias. En Villa Mercedes, la provisión de estos elementos de higiene y prevención se normalizó y hasta incluso disminuyó la demanda en relación a los dos meses anteriores. Así lo aseguró Fabián Bautista, el presidente del centro que representa a los propietarios de las droguerías de la ciudad.

Aunque el comerciante no especificó un porcentaje, señaló: "Cuando comenzó la cuarentena, los mostradores quedaron casi vacíos. Los ciudadanos temieron por el cierre de algunos comercios y quisieron asegurarse el abastecimiento, especialmente del alcohol. Es por eso que la mayoría compró en grandes cantidades y ahora ya no tiene la necesidad de adquirirlos nuevamente. Además, las empresas comenzaron a producir y volvieron a tener stock".

Algo similar ocurrió con los barbijos. Bautista indicó que rápidamente fueron reemplazados por los tapabocas. "Lo notamos cuando se le indicó a la comunidad que el barbijo de uso médico debía quedar reservado para todos aquellos que trabajan en el área sanitaria, ya que era la que realmente lo necesitaba. La gente entendió que podía usar un tapabocas, de hecho muchos se animaron a hacerlos en sus casas e incluso otros vieron una manera de generar un ingreso, ofreciéndolos en las redes sociales. Hoy tenemos en cantidades normales", sostuvo.

En cuanto a los precios, en un recorrido que hizo El Diario por las farmacias del microcentro de la ciudad, constató que en algunos comercios el valor del alcohol en gel bajó, pero solo en pequeños porcentajes. Los potes de 60 mililitros que antes solían rondar los $90, ahora cuestan entre $70 y 80$, mientras que los de 1 litro continúan superando los $200. Los barbijos van desde $50 a $200.

Otro faltante que luego se regularizó fue el de las vitaminas. "Al principio nos sorprendió la demanda y no hubo stock por mucho tiempo. Esto ocurrió porque una de las recomendaciones que dieron los profesionales para estar prevenidos fue el consumo de las vitaminas C y D. Lo mismo ocurrió con el paracetamol, otro remedio que sirve para prevenir. Pero afortunadamente en San Luis no hay faltante ni de estos ni de otros medicamentos", insistió Bautista.

Por otro lado, destacó que a diferencia de años anteriores, bajó el consumo de antigripales. "Actualmente no registramos casi nada de ventas. Y podemos decir que es un reflejo de que la sociedad ha acatado las medidas. Además mucha gente se vacunó contra la gripe, incluso con mayor frecuencia que antes", comentó y añadió: "Hay muy pocas consultas por anginas y eso lo registramos porque no vienen a buscar antibióticos. Todos estos indicadores muestran que, al menos un gran porcentaje, cumple con el aislamiento porque al no tener contacto con otras personas, no hay contagios", dijo.

Preocupa la crisis económica



Bautista manifestó que en el último mes el consumo general se redujo exponencialmente, pero no por una normalización del abastecimiento, sino por la crisis económica que atraviesa el país.

"Muchos de los clientes viven del día a día, y esto los afectó al punto de que ya no cuentan con ese ingreso. La mayoría dejó de consumir o comenzaron a elegir marcas más accesibles o de un tamaño menor. Eso lo vimos en la línea de perfumería sobre todo. Pero en el caso de las ventas relacionadas a medicamentos, especialmente los que requieren aquellos que tienen una enfermedad crónica o son pacientes de riesgo, ha sido muy notorio el deceso. El panorama que tenemos es que el próximo semestre se va a acentuar mucho más esta crisis", concluyó el presidente del centro de propietarios.