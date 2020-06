La venta de barbijos aumentó hasta un 40% en las farmacias

A raíz de que es obligatorio el uso de tapabocas, ya sea para entrar a comprar en un comercio o ser atendido en una clínica, la demanda de barbijos aumentó hasta un 40 por ciento. Así lo comprobó El Diario de la República en un sondeo que realizó por diversas farmacias. Los comerciantes aseguran que trabajan con stock limitado y que además hay faltante de alcohol en gel.

Apoyada en el mostrador de la farmacia "El Boticario", Cristina Lucero, una clienta, comentó que salió de su casa apurada y que se olvidó de llevar su tapabocas, por lo que decidió comprar uno de pasada. "Siempre lo llevo en la cartera, pero lo saqué y no me quedó otra que buscar uno descartable. Tengo que hacer trámites y me lo exigen en todos lados", dijo.

El dueño del comercio, Joaquín Correnti, comentó que en el comienzo de la cuarentena la gente arrasó con los barbijos y alcohol en gel, pero que con el correr de los meses se relajó y la demanda disminuyó, aunque el lunes ante el anuncio del Comité de Crisis la demanda repuntó, al punto que subió un 40 por ciento.

"Hubo un momento en donde no se vendió nada, por suerte nos quedó stock de la primera compra que hicimos en marzo. Después no volvimos a pedir porque los precios se dispararon y teníamos que ofrecerlos a un costo más elevado", manifestó el propietario, quien detalló que el precio lo mantuvieron en 70 pesos y que son descartables quirúrgicos. Sobre el alcohol en gel, manifestó que nunca se dejó de comprar y que en su local por 100 pesos consiguen uno pequeño para salir del paso, pero hay también de 150 y de 350.

En coincidencia con Correnti, la dueña de la farmacia "Miguel Arcángel", María Brignoni, contó que a causa de que no hay casos de COVID-19 en San Luis, los puntanos se olvidaron de protegerse, aunque resaltó que de a poco nuevamente se tomó conciencia. Esta semana tuvieron un repunte de un 20%, pero trabajan con stock limitado, ya que las droguerías no tienen tapabocas.

"La mayoría de los clientes compran para el día, llevan uno o dos, son muy pocos los que piden en más cantidad. Es para salir del paso", manifestó Brignoni. En su local, los barbijos rondan entre los 50 y 60 pesos. Además, expresó que aumentó la demanda de alcohol en gel.

La propietaria de la farmacia ubicada en Junín y General Paz, Patricia Sosa, señaló que el boom de los tapabocas fue en marzo y que después la venta se mantuvo igual, aunque en estos días tuvo un poco más de movimiento, ya que la mayoría de los clientes se olvidaba de llevarlos a la hora de realizar algún trámite. Además, manifestó que hoy en día los barbijos que no son descartables se encuentran en mercerías, kioscos y hasta en comercios de accesorios.

Comentó que desde hace dos meses no consiguen alcohol en ninguna de sus presentaciones y que está a la espera de que la droguería Suizo Argentina regularice la situación.

El dueño de "Farmalider", Daniel Maldonado, destacó que en un principio la gente estaba atemorizada por el coronavirus, pero que hoy no se toma conciencia de la importancia del uso de barbijo. "Por la vidriera se ve que una de cada diez personas lo lleva puesto. El que lo compra es solo porque se lo piden a la entrada de un negocio, pero cuando andan en la calle no lo usan. Tampoco llevan alcohol en gel", dijo Maldonado y detalló que el precio de los barbijos ronda los 50 pesos.