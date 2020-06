Pide frazadas viejas para hacerles ponchos a los perros callejeros

Llegaron las bajas temperaturas y observar en las calles a los perros vagabundos, echados uno pegadito a otro para darse calor, conmovió el corazón de Johana Antuña, una proteccionista que tiene siete mascotas en su casa y trece en la de su mamá. En el trayecto que realiza frecuentemente identificó al menos a veinte callejeros, a los que tratará de regalarles un poncho para abrigarlos.

Para poder cumplir su objetivo, publicó en Facebook un mensaje pidiendo donaciones de frazadas viejas, camperas, pulóveres o buzos que ya estén en desuso para poder convertirlos en un “cubrelomos”.

“Como tengo perros de todos los tamaños, los usé de modelo e hice moldes como para tener una guía y que les anden. Primero quiero hacer los de los más grandes”, explicó la proteccionista.

Antuña vive en La Ribera y a menudo visita a su mamá en el barrio Las Miranda. En ese trayecto, contó aproximadamente veinte perros de la calle. “Son a los que los vecinos les dan de comer, pero no tienen casa. Primero haré para todos ellos, pero voy a usar toda la tela que tenga. Si salen más, mucho mejor. Esto es solamente para los que no tienen dueño”, sostuvo.

“Todo lo que hago por ellos es de corazón, en ningún momento se me cruzó por la cabeza vender los abrigos. Soy de una familia que ama a los animales".

Hasta el momento recibió una frazada polar de dos plazas, de la que espera hacer diez ponchitos; cuatro o cinco camperas de lana y buzos, que destinará a los de raza chica. “Yo los corto y mi cuñada, Victorina Tapia -o 'Viko' para nosotros- que tiene máquina, los cose. También me ayuda Susana, una amiga que es modista. No es mucha la costura que llevan, van sujetados al pecho y a la panza”, contó Johana.

La mujer no tiene trabajo en la actualidad, por lo que destina su tiempo libre a cuidar a su bebé de un año y medio y a cortar tela para los ponchos. Vive con su marido, su hija y sus siete mascotas. Diariamente realiza tareas solidarias para los animales, como darles de comer, y si ve a alguno enfermo o lastimado lo lleva a un veterinario. Asimismo, les hace cuchas con cajas forradas, entre otras cosas.

“Todo lo que hago por ellos es realmente de corazón, en ningún momento se me cruzó por la cabeza vender las cosas ni nada. Soy de una familia que ama a los animales. Mi mamá por ejemplo no sólo cuida a mis trece perros, sino que también colabora con el tránsito hasta que encuentran hogar, o simplemente me cuida la nena para que yo lleve a alguno a curarse. Ellos no pueden hablar y muchas veces necesitan ayuda”, argumentó la protectora de los sin voz.

Quien quiera colaborar para que el mejor amigo del hombre tenga su abrigo y pase calentito el invierno, puede contactarse para acercar su donación al Facebook de Johana Antuña o directamente llevarla al local 21 de la Galería Mercedes, en una peluquería ubicada en Juan Llerena 107 o en su domicilio particular en el barrio La Ribera, manzana 7034 casa 7.