Tomó estado legislativo el pedido de desafuero de Rosendo

En la sesión de este martes tomó estado legislativo el pedido de desafuero del senador provincial Ariel Rosendo, que el juez Penal 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, hizo el lunes 8 de junio. En la misma resolución, el magistrado ordenó la detención del legislador por el Departamento Pedernera y su llamado a indagatoria, pero entiende que para que puedan cumplimentarse estos pasos, antes debe ser desaforado, por eso hizo el requerimiento a la Cámara de Senadores.

Lo siguiente es el traslado del sumario a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria, que preside Pablo Garro. Según lo previsto, esta debiera darle tratamiento a la cuestión en los próximos días y sacar un dictamen, que se presenta en el recinto, resumió una fuente consultada por El Diario. Luego se va a votación.

Pero, según ha trascendido, Garro no se encuentra en la provincia —viajó a Córdoba, por un problema de salud que aqueja a un familiar directo— y aún no tiene fecha de regreso. Los otros integrantes de la comisión son el propio Rosendo y Diamela Freixes. Por estas dos situaciones —el hecho de que el presidente no está en San Luis y que Rosendo sea el investigado—hay que ver, entonces, cómo continúa este proceso.

Una de las posibilidades que se ha mencionado, según le explicó a El Diario la fuente, es que Garro y Freixes mantengan la reunión de comisión bajo la modalidad virtual o remota, y así elaborar el despacho antes de la sesión del próximo martes.

Rosendo actualmente está con licencia. La semana pasada se conoció la resolución del juez, que lo investiga por el robo ocurrido en una casa del gremio Smata (del que el senador fue dirigente), por incumplir la orden de no acercarse a su expareja y madre de su hija, Ivana Massimino, y por la infracción al Artículo 205 del Código Penal, que refiere la violación de las medidas preventivas para evitar la propagación de una epidemia.

Según lo denunciado, el lunes 18 de mayo, Rosendo, acompañado de su hija menor y de unas seis o siete personas más fueron a la propiedad del gremio y se llevaron distintos artefactos que son propiedad del sindicato y pertenencias personales de Massimino (como prendas y joyas), quien tiene domicilio allí.

Del lugar se llevaron cuatro televisores, cuatro mesas de luz, una mesa rectangular, cuatro sillas, un microondas, un procesador, un sommier, una notebook, un sillón, una heladera, vajilla y dos aparatos de sistemas de seguridad, detalló la Policía.

La abogada de Massimino, Leticia Latini, considera que el ingreso al domicilio de su representada se da en el contexto de la violencia de género que ella sufre desde hace tiempo por parte del senador y que ha denunciado.