Lorenzetti pidió ampliar su declaración, pero ante los jueces

Este jueves, la Cámara Penal 1 de San Luis celebró una nueva audiencia del juicio por el homicidio de Romina Aguilar. El debate, que tuvo una pausa de tres meses por la declaración de la pandemia, reinició esta semana con una modalidad mixta: testigos y jueces en la sala de audiencia y los tres acusados, el exintendente de La Calera, Diego Lorenzetti, el jockey brasilero Edivaldo De Oliveira Pereira y Leandro Vilchez, participando de manera virtual desde la penitenciaría de San Luis. Pero el ex edil, acusado de ser el autor intelectual del crimen de su esposa, pidió esta mañana comparecer ante el tribunal para ampliar su declaración indagatoria y aclarar “nebulosas” en la causa, aunque su condición es hacerlo de manera presencial, planteó su abogado.

La declaración “tiene que ser de forma presencial. No puede ser a través del medio virtual”, sostuvo Marcos Juárez, defensor de Lorenzetti, en diálogo con El Diario.

“El testimonio es muy puntal, para aclarar cosas que no lo están y que me parecen importantes para dar precisiones respecto a cuestiones que pueden quedar en una nebulosa”, explicó, y aclaró que si bien el juicio seguirá el martes próximo a las 8:30, no hay fecha para esa posible ampliación indagatoria porque el tribunal “debe esperar un informe del Comité de Crisis para ver cómo se va a materializar el traslado y acordar detalles de seguridad y sanidad”.

Esta mañana se sentaron en el estrado tres testigos: la inspector de policía Marcela Llanos, el diputado provincial Sergio Luis Amieva y Aldo Ledesma.

La primera contó cómo fue su participación en el allanamiento a un taller de motos en el que buscaban el vehículo utilizado por los asesinos. El segundo dijo que, a pesar de participar activamente de la política como Lorenzetti, sólo conocía al ex intendente de vista y mencionó que, por comentarios de terceros, se había enterado que el acusado habría sufrido amenazas entre fines de 2015 y principios de 2016, año en que ocurrió el crimen.

Ledesma, primo de Aguilar, contó cómo fue su paso por la fábrica de hielo que tenía Lorenzetti y aseguró que nunca supo que la relación entre su familiar y el acusado fuera conflictiva.

Para esta audiencia había citados al menos otros cuatro testigos, que ya habían sido notificados, por lo que el tribunal ordenó conducirlos al estrado por la fuerza pública para las audiencias de la semana entrante.