Caso Aguilar: la defensa de dos imputados espera que sean excarcelados

Hace poco más de un mes, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó anular la sentencia que condenó a Edivaldo de Oliveira Pereira y Leandro Vílchez por el homicidio de Romina Aguilar y que absolvió a Diego Hernán Lorenzetti; y estableció que se haga un nuevo juicio. Tras el fallo la defensa de De Oliveira Pereira y de Vílchez solicitaron la excarcelación de sus representados y aún esperan respuestas al respecto.

Jorge Sosa e Iván Coria, quienes representan a Vílchez y De Oliveira Pereira respectivamente, señalaron que en principio presentaron ante el STJ un recurso de inconstitucionalidad oponiéndose a un nuevo juicio por el principio “ne bis in ídem”. Dicho principio “garantiza a toda persona que no sea juzgada nuevamente por el mismo delito, a pesar de que en el juicio primigenio fue absuelto o condenado por los hechos que le pretenden analizar por segunda ocasión”.

Los letrados señalaron que el recurso fue rechazado, pero que al mismo tiempo presentaron otro para solicitar que ambos sean excarcelados. “El pedido ha ido pasando por distintos juzgados y es como que nadie quiere firmarlo”, indicó Sosa a El Diario.

Iván Coria, quien junto a Olga Allende representa a De Oliveira Pereira, dijo que está seguro de que el pedido de excarcelación prosperará. “Al día de la fecha hace cinco años que él está con prisión preventiva, es decir que ya están vencidos todos los plazos y las garantías en cuanto a Derechos Humanos”, resaltó.

Mientras que Marcos Juárez, quien representa a Diego Lorenze-tti, exintendente de La Calera y expareja de Romina Aguilar, también realizó presentaciones. “Presenté un recurso extraordinario federal ante el Superior Tribunal de Justicia a los fines de que el expediente sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero aún no se ha resuelto nada. A través de él solicitamos que sea la Corte la que diga si corresponde o no anular la sentencia tal como lo hizo el Superior Tribunal de Justicia”, explicó a El Diario.

“Anular una sentencia de un Tribunal Oral, a mi modo de ver, es un acto de suma gravedad. Si el Superior Tribunal de Justicia con todos los considerandos dice que la sentencia fue errada y que había elementos suficientes para condenarlo (a Lorenzetti), él mismo debería haberlo condenado o debería haber revocado el fallo y haber dicho ‘no lo absuelvo o sí, lo condeno’ y no ordenar hacer un nuevo juicio. Pongamos una hipótesis, ¿qué pasa si otro tribunal lo vuelve a absolver? ¿De nuevo el Superior Tribunal de Justicia va a ordenar hacer un nuevo juicio? Es más, hay una jurisprudencia de la Corte Suprema que justamente se opone a este tema de anularle una sentencia a un Tribunal Oral; dice que si no el imputado estaría sometido permanentemente a una eventual condena”, expresó el letrado.

“Lo que más grave me pareció es que se le da valor como si fuera una prueba a la confesión de un coimputado (en referencia a De Oliviera Pereira) hecha durante la instrucción. Es inaudito, porque lo que confiese o lo que diga un imputado es un medio de defensa y no un medio de prueba, porque él es el único que no está obligado a decir la verdad”, concluyó.

El 17 de julio del año pasado, La Cámara Penal 1, integrada por José Luis Flores, Jorge Sabaini Zapata y Silvia Aizpeolea, se expidió de forma unánime para absolver a Lorenzetti y condenar a 22 años de prisión a De Oliveira Pereira y a Vílchez por “Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”. A los días, los jueces dieron a conocer los fundamentos del veredicto y tras eso, la fiscal de Cámara 1 provisoria Marcela Torres Cappiello, junto a los defensores de los condenados, presentó recursos de casación.