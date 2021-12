Concedieron la excarcelación a De Oliveira Pereira y Vílchez

Por votación de la mayoría —es decir, en un fallo que no fue unánime—, un tribunal le concedió este viernes la excarcelación a Edivaldo de Oliveira Pereira y a Leandro Vílchez, quienes en julio del año pasado fueron condenados a 22 años de cárcel por el homicidio de la esposa de Diego Lorenzetti, Romina Aguilar, cometido en 2016, cuando cumplía su primer mandato como intendente. Este año, esa sentencia fue anulada y basándose en ello, las defensas de ambos requirieron que los dejaran libres. Pero hasta este viernes seguían alojados en el Complejo Penitenciario de La Botija, hasta que tramiten el pago de las fianzas impuestas.

De Oliveira Pereira, de nacionalidad brasilera, era el jockey de los caballos de Lorenzetti. Y Vílchez era conocido del extranjero. Ambos fueron declarados responsables en el juicio como autores materiales del crimen que, según los investigadores que trabajaron en la etapa de instrucción, fue encargado por Lorenzetti. A él se lo señaló como presunto autor intelectual, aunque en el debate el tribunal consideró que no había prueba suficiente para condenarlo.

En octubre pasado, el Superior Tribunal de Justicia emitió un dictamen respecto a los recursos de casación interpuestos por las defensas de De Oliveira Pereira y de Vílchez en relación a la condena que dictó la Cámara Penal 1 de San Luis. En esa ocasión, el STJ también se expidió respecto a la apelación que planteó la fiscal de Cámara 1 provisoria, Marcela Torres Cappiello, sobre la absolución por el beneficio de la duda de Lorenzetti. El máximo tribunal provincial anuló la sentencia completa, ordenó que se constituya un nuevo tribunal, se realice otro juicio y que el expediente vuelva al Juzgado de Instrucción original.

El visto bueno al beneficio fue confirmado ayer a El Diario por Gustavo Coria, el abogado que representa a De Oliveira Pereira junto a Olga Allende, y también por Jorge Sosa, el defensor de Vílchez.

El fallo “es de hoy al mediodía. El fiscal de Cámara 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, Néstor Lucero, hizo lugar a la excarcelación. Intervino él porque el fiscal de Cámara 2 de la Primera Circunscripción, Fernando Rodríguez, se excusó ya que tuvo participación en la casación. También se excusaron varios jueces, de modo que se conformó un tribunal para resolver que estuvo integrado por las juezas Virna Eguinoa, Sandra Erlich y Claudia Uccello de Melino. Las dos primeras votaron a favor, y la última, por la negativa”, resumió Coria.

En el caso de De Oliveira Pereira, el fallo indica que la excarcelación se concede “bajo caución real de $1.500.000 que deberá rendir en estos autos y ante este tribunal, previa apertura de cuenta judicial bancaria”. Para Vílchez es de $1.000.000, detalló Sosa, quien no quiso adelantar si hará un planteo para pedir que se reduzca el monto. “Lo estudiaré y veré”, dijo.

“Le hemos dado conocimiento a la familia y trabajamos en eso (en la fianza), tratando de ver qué es lo más rápido. No hay que olvidar que De Oliveira Pereira va para los seis años de detención y hace ya dos meses que estamos con esto del pedido de excarcelación. La caución es garantía de esa libertad. Es una garantía real, no necesariamente tiene que ser el dinero, de manera que se puede poner como caución la escritura de una casa por ejemplo, es decir, un bien que cubra el monto”, explicó Coria.

El beneficiado tiene reglas por cumplir, “bajo apercibimiento de revocarle la libertad y de ejecutar la caución y ordenar la inmediata captura” en caso de quebrantarlas, explicó. “Tiene que fijar domicilio e informar en caso de que lo cambie, no irse de la provincia sin autorización judicial, no consumir drogas o alcohol, firmar semanalmente el libro y obviamente, no delinquir”, enumeró el letrado.

Redacción / NTV.