Caso Romina Aguilar: anularon la sentencia de los tres acusados y habrá nuevo juicio

El asesinato de Romina Aguilar parecía una historia cerrada, pero ahora promete tener otro capítulo, o varios, por decisión del Superior Tribunal de Justicia de San Luis. Este martes, la corte puntana emitió dictamen respecto a los recursos de Casación planteados por los abogados de Edivaldo de Oliveira Pereira y Leandro Vílchez, condenados a 22 años de cárcel por ser considerados coautores materiales del crimen, y por la entonces fiscal de Cámara Carolina Monterriso, que apeló la absolución de Diego Lorenzetti. Los jueces del máximo tribunal anularon la sentencia completa, ordenaron que se constituya un nuevo tribunal y se celebre otro juicio y que el expediente vuelva al juzgado de instrucción original.

Olga Allende, abogada de De Oliveira Pereira, se mostró sorprendida por la decisión. “No me asombra que me hayan hecho lugar al recurso que presenté; celebrar un nuevo es algo totalmente asombroso y alarmante”, dijo en diálogo con El Diario.

“Indudablemente esto es algo muy importante, porque un nuevo juicio va en contra de las garantías constitucionales”. “Una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, creemos que pudo haberse resuelto de otra manera”, opinó la letrada, que dijo aún no sabe cuál será la estrategia de la defensa y si coordinará acciones con los abogados de los otros acusados.

Marcos Juárez, abogado Lorenzetti, respondió a un llamado de este medio y dijo que está camino a la provincia y que responderá inquietudes luego de interiorizarse de la resolución. No obstante, un trascendido indica que recurriría a la Corte Suprema de Justicia.

En julio del año pasado, el Tribunal compuesto por José Luis Flores, Silvia Aizpeolea y Jorge Sabaini Zapata condenó a 22 años de prisión a De Oliveira Pereira y Vílchez por considerarlos “coautores materiales de homicidio simple con el uso de arma de fuego” y absolvió al exintendente por el beneficio de la duda.

A continuación, una transcripción de los tres primeros puntos de la sentencia del Superior Tribunal:

I) HACER LUGAR a los Recursos de Casación interpuestos por la Sra. Fiscal de Cámara No 1 (actuación No 14482984 del 12/08/2020), por la Defensa de De Oliveira Pereira Edivaldo (actuación No 14479088 del 12/08/2020) y por la Defensa de Cristián Leandro Vílchez (actuación No 14481637 del 12/08/2020), respectivamente.

II) ANULAR la Sentencia integrada por el Veredicto de fecha 20/07/2020 (actuación No 14361127) y Fundamentos de fecha 07/08/2020 (actuación No 14430468) del Expte. Principal N° 141984/16, dictada por la que fuera la Excma. Cámara del Crimen No 1 de la Primera Circunscripción Judicial.

III) REENVIAR la causa a la instancia de origen para que por medio de jueces hábiles, se conforme un nuevo tribunal y se celebre nuevo debate, con la premura que el caso amerita.

