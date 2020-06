Este sábado el Chancay Rugby Club reabre sus puertas

“Protocolo aprobado. Volvemos”. Así decía el mensaje que el Chancay Rugby Club posteó en sus redes sociales. Y la felicidad fue grande en cada uno de los jugadores de esta tradicional institución puntana. “Fue una alegría, sobre todo para las divisiones juveniles. Estaban muy ansiosos por retomar”, contó Ignacio Campos, presidente del club.

Claro que para que llegue este gran día hubo que recorrer un largo camino. “Lo que se autorizó fue la realización de actividades físicas sin contacto, no el entrenamiento deportivo, porque eso ya tendría contacto. Pero servirá para que los chicos vuelvan al club y para arrancar la pretemporada que se perdió por el aislamiento”, agregó Campos.

Ni bien el club tuvo la autorización del Comité de Crisis, implementó un trámite para registrar a todos los jugadores vía digital para ir organizando los turnos por división. “Ya tenemos registrados unos doscientos jugadores de los trescientos que tiene la institución. Y cada deportista que vaya al club tiene que llevar la declaración jurada que indica el protocolo y, además, llenar la planilla de control de trazabilidad”, explicó el presidente de la entidad “Azurra”.

¿Cómo será el regreso?

Este sábado, la institución ubicada en avenida IV Centenario y Riobamba volverá a tener vida. Pasado el mediodía, a partir de las 13 y hasta las 14, entrenarán los Juveniles, es decir, los menores de 18 años. De 15 a 16 horas será momento para que trabaje el plantel superior; y, por último, de 16:30 a 17:30 se moverá el equipo de Veteranos. “Para que no se junten los jugadores dejaremos un espacio de tiempo entre una categoría y otra. De esa manera, intentaremos que haya la menor cantidad posible de circulación de gente. Y también ese tiempo será utilizado para desinfectar elementos de entrenamiento en caso de que sea necesario”, subrayó Campos.

Los campos de juego estarán divididos en franjas de 10 metros de ancho por 100 de largo para cada jugador. Eso permitirá distancia entre los deportistas. “Tendremos tres canchas para la práctica. En cada una habrá un máximo de diez jugadores. Es decir que por hora podrán estar treinta personas. Por eso, las divisiones con planteles de mayor cantidad de integrantes irán por turnos en distintos días. Por ejemplo, en el plantel superior tenemos sesenta deportistas en total; pero con turno habilitado para que vayan mañana (por hoy) solo son treinta”.

Quienes aún no volverán a las prácticas son las divisiones Infantiles. Ignacio Campos dio las razones: “En esas categorías no se hace un entrenamiento físico, sino más bien juego con pelota, y eso no está autorizado”.

Por último, y con respecto al resto de los clubes de San Luis, el presidente de Chancay dijo: “Hemos estado hablando para que todos puedan retomar las actividades. Con Mercedes, Teros, Puelches y Herradura estamos en contacto permanentemente. Lo que pasa es que las instalaciones y posibilidades de espacios son distintas en cada club”.