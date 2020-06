Rowling instaló el debate de la corriente TERF

Hace unos días, la escritora J.K. Rowling fue reconocida como Feminista Radical Trans-Excluyente (TERF) por el tuit posteado en su cuenta con más de 14 millones de seguidores. La británica había dicho: “Opinión: Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para las mujeres que menstrúan. Esas personas que menstrúan solían tener un nombre antes, ¿alguien me ayuda? Si el sexo no es real no hay atracción hacia el mismo sexo, la realidad vivida por las mujeres a nivel global se borra, eliminar el concepto de sexo borra la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de manera significativa”.

Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y seguidores de sus libros mostraron su decepción y tristeza por estas palabras y hubo hasta quienes se arrepintieron de haberle entregado su dinero. Dijeron "cómo una escritora para niños puede comentar de esa forma, sin pensar en la forma en la que influye en la gente" e incluso se lamentaron de haberse tatuado fragmentos de las novelas más conocidas. Entre lectores y lectoras se plantearon: ¿Este punto de vista está bien?; ¿El best seller pierde su encanto?; ¿J.K. Rowling es ahora una mala escritora y sus novelas no deben leerse más? Harry Potter es sin dudas uno de los libros más leídos a nivel mundial, y en esta ocasión es importante separar la ficción que cuenta cómo el amor trasciende el mundo de la ideología de Rowling.

No es la primera vez que es tachada como TERF. En diciembre pasado también mostró su apoyo a Maya Forstater, mujer que realizó comentarios sobre las personas transgénero y perdió un juicio laboral.

El reconocido como feminismo transfóbico tuvo su origen en los 70. TERF abarca a la agrupación dentro del feminismo que lucha por la igualdad con otro tipo de perspectiva. Tienden a excluir a las personas transexuales que nacieron con cuerpo masculino, pero que se identifican como mujeres. Esta condición ha llevado a conflictos con la corriente más troncal del feminismo. Para este grupo solo una mujer que haya nacido biológicamente con genitales femeninos sufre los estragos del patriarcado y merece la liberación.

Mientras Rowling evidenció el debate, sus lectores en contra le recuerdan la discriminación que ella misma sufrió: las editoriales le "recomendaron" esconder su nombre en solo las iniciales para que los lectores no supieran que se trataba de una mujer porque así vendería más libros.