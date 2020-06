Tévez renovó contrato con Boca y dijo que donará el dinero a una ONG

Este viernes, el delantero de Boca Carlos Tevez anunció que renovará su contrato con el club por seis meses y dijo que donará el dinero que recibirá a una ONG. El “Apache” remarcando que no quiere "ver nada de plata".

"Voy a donar todo mi contrato a una ONG. Ahora me van a tener que prestar ustedes. Estos días veremos, para las vacunas, para las ollas populares. Queremos dejar escrito eso en el contrato. No quiero ver nada de plata", afirmó el "Apache".

En diálogo con Radio La Red, el atacante boquense evitó hablar de cifras sobre su renovación con el "xeneize" y en ese sentido aclaró que tiene muchos amigos que "viven en la villa" y sabe la realidad que ellos atraviesan.

"Con mi familia decidimos donar todo el contrato que me está ofreciendo Boca y después ver cómo estoy, cómo me siento y me parece bien para Boca, bien para mí, y le hacemos un bien a la gente en este momento que estamos pasando", comentó.

Tevez recibió una oferta de renovación de su contrato por parte de Boca que entre otras cuestiones le reduce notablemente el valor de su contrato, pero confirmó que seguirá en el club.

"El bien para Boca es que nos sentemos y hablemos, todos queremos el bien para Boca. Voy a seguir en Boca, quiero otra chance más de jugar la Libertadores. Seguramente Adrián ya le mandó la oferta. Aceptamos lo que ellos propusieron con algún cambio", enfatizó Tevez.

"Tenemos mucha pobreza en Argentina. Sean 10, 100 o 1 millón de pesos. Más nosotros que la vemos de costado. Me parece que no es justo hablar de esto", indicó. En ese sentido explicó que la idea suya es jugar hasta diciembre, aunque si la Copa Libertadores se extiende a enero terminará de jugar el certamen, y luego volverá a sentarse con la dirigencia para definir qué hará con su carrera.

"Yo quiero jugar seis meses más y ganar la Libertadores. Es lo que más quiero. Ya no se firma más por un año, se firma por seis meses o un año y medio. Eso dice AFA. Vemos 6 meses, lo hablé con mi familia. Es una incertidumbre. Lo más lógico es esto", sentenció. No obstante, aclaró que en Argentina en el único equipo que jugará será en Boca.