Entre recetas, El Diario habló con Marcos Perrén, exparticipante de Bake Off

Marcos Perrén, exparticipante del reality de cocina Bake Off, de Telefe, habló con El Diario de la República sobre su paso por la pastelería y su vida antes y después del programa que lo hizo famoso.

El joven, quien aseguró que para la gente su apellido ya es “Bake Off”, comentó una de las experiencias más emocionantes a sus 19 años. “A mí siempre me gustó lo que es la cámara, el teatro. Así que fue muy lindo encontrarme con algo que tiene que ver con la televisión y con la pastelería, que es lo que me encanta y me fascina en la vida”, dijo Marcos.

Además, contó sus travesías como mochilero, la diferencia entre cocinar en su casa y bajo la presión de las cámaras, sobre las recetas que le salieron mal y aquellas que fueron un éxito, como su famosa torta de Boca.

Mirá la entrevista completa: