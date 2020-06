"Tengo un solo objetivo: ver, escuchar y conocer", dijo este martes el nuevo obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, en declaraciones a El Diario de la República. Estimó que en poco más de un mes estará en la provincia.

“Hoy la Iglesia me pide que camine junto a la iglesia de San Luis. Y ya está mi corazón puesto en la provincia de San Luis, mi nueva diócesis”, había dicho más temprano, al comunicarle la novedad de su designación a la congregación de Gregorio de Laferrere.

Barba comentó que hace 7 días fue informado sobre la decisión del Papa Francisco al aceptar la renuncia de monseñor Pedro Martínez.

El obispo comentó que para él había sido una sorpresa el anuncio. “Yo pensaba que iba a estar acá por muchos años, pero bueno, Dios tiene otros planes”, señaló.

En su alocución Barba agradeció el cariño que le brindó la comunidad de Laferrere por 6 años, pero indicó que espera con mucha alegría poder encontrarse con sus nuevos feligreses en San Luis.

Baba comentó que no esperaba esta designación: “Yo pensé que iba a estar muchos años acá (en referencia a Gregorio de Laferrere), es algo que no podía creer. Uno sabe que puede cambiar, que puede haber nuevas diócesis, pero yo proyectaba esto más adelante. Hoy Jesús me pide esto”.

En otro tramo de su comunicación virtual, Barba explicó qué significaba la nueva designación: “A partir de hoy, ya soy el obispo de San Luis. Me falta tomar posesión. Me falta ir a San Luis”. Comentó que no sabe cuándo va suceder y explicó que para que se produzca ese paso está en comunicación con su antecesor, Martínez.

“El Código de Derecho Canónico, que es nuestra legislación, establece un plazo de dos meses. Por algunas cosas que vengo charlando (con el obispo saliente) seguramente esto va a ser antes”, por lo que supone que el traspaso podría producirse en un mes.

El nuevo obispo de San Luis se reunió con los feligreses de El Morro durante sus vacaciones en la localidad. Foto: Jorge Sacchi.

Antes de terminar su comunicación, el obispo contó que en enero de este año pasó sus vacaciones en la localidad de San José del Morro. “Llegué de vacaciones para descansar –contó –. Es un pueblo de 120 habitantes que me recibió con mucho cariño. Ustedes han sido los primeros en conocerme. Quién iba a pensar que esa provincia iba a ser mi nueva diócesis. Estuve a los pies de San José y El Morro, fue sin querer y sin saberlo, fue el lugar donde yo puse mi primer pie en mi nueva diócesis, así que le pido a San José que me acompañe en este caminar”.

Su paso por la localidad puntana quedó registrado en el portal web Maglodí Noticias, que destacó la visita de vacaciones de los obispos Barba, de Buenos Aires, y Dante Braida, de La Rioja.

En el lugar ambos monseñores aprovecharon para celebrar la eucaristía, recorrieron el centro cultural y desde la estancia "La Morena" accedieron a la olla del cerro El Morro.