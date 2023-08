Monseñor Barba pidió por la protección y dignidad de los que más sufren

Los festejos por los 429 años de la Ciudad iniciaron con un acto de fe, a través de la santa misa y la tradicional procesión por las calles céntricas, dos actividades que estuvieron presididas por el obispo, Monseñor Gabriel Barba. En su homilía, la máxima autoridad de los católicos reafirmó los valores y la obra del santo patrono de la Diócesis de San Luis y la provincia, encomendando la protección y dignidad de “aquellos que más sufren por causas materiales por no tener para vivir dignamente, pero también para aquellos que sufren por haber perdido la dignidad en sus distintas formas”.

La ceremonia religiosa empezó pasadas las 10:30 en la Iglesia Catedral, con el acompañamiento de autoridades e integrantes de instituciones gubernamentales, municipales, educativas y sociales.

“Supo ser grande porque se hizo servidor, no porque heredó una corona real sino que la grandeza de San Luis Rey fue vivir e iluminar su vida con el evangelio, también buscar el Reino no solamente los bienes terrenales sino un bien superior que nadie puede quitar, robar y que las polillas no pueden corroer. Nos enseña a amar amando”, sostuvo Barba en uno de los pasajes de su sermón.

Tras la santa misa, el Obispo guió la procesión junto a las imágenes de San Luis Rey y la Virgen del Trono. Foto: Martín Gómez.

Tras la celebración de la eucaristía, el Obispo de San Luis guió a los fieles por la procesión con las imágenes de San Luis Rey de Francia y la Virgen del Trono. Inicialmente, el recorrido estaba previsto desde la Catedral en dirección por la calle Pringles, San Martín, Pedernera, Chacabuco, Illia, Junín y Rivadavia, para finalizar en el punto de partida. Sin embargo, un desperfecto en el audio de los altavoces por los que Barba guiaba la marcha y pronunciaba los rezos obligó a acortar el trayecto original, que terminó acortándose al rodeo de la plaza Pringles.

La máxima autoridad eclesiástica de la provincia se disculpó ante los fieles por el inconveniente y anunció de esa manera el cierre de la celebración.

El recorrido de la caravana fue más corto que el previsto, por problemas técnicos en el sonido; fue con una vuelta entera alrededor de la plaza Pringles. Foto: Martín Gómez.

Festejos en la plaza Pringles

Por la tarde de este viernes, la celebración del aniversario de San Luis continúa en la plaza Pringles con la presentación de artistas y espectáculos musicales. Además, funcionará un patio de comidas, feria de artesanos y emprendedores de la economía social.

► 14:10 Actuación del Ballet Municipal Caminos por Recorrer

► 14:50 Malambo, a cargo de Francisco Villegas

► 15:15 Federación gaucha de San Luis

► 16:00 Ballet Despertares

► 16:40 Tobías Lucero

► 17:45 Daniela y Los Garrones

►19:00 Algarroba.com.

ALG