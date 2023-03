Mensaje de monseñor Barba por los 10 años de pontificado del Papa Francisco

A través de las redes sociales, el obispo de San Luis, Gabriel Barba, emitió un comunicado recordando los 10 años de pontificado del Papa Francisco. A continuación, el mensaje:

"Hace 10 años, cada uno recordará perfectamente lo que estaba haciendo cuando la fumata era blanca y cuando por el balcón se asomó Jorge Mario Bergoglio, llamándose a partir de allí: Francisco.

No importan los detalles de color ni las anécdotas. Importa lo que eso significa: un nuevo sucesor de Pedro.

El Misterio de la Iglesia que se actualiza al hoy en el que nos movemos y existimos.

La continuidad de la Iglesia de Cristo confiada a Pedro como cabeza de los Apóstoles.

Desde San Luis, desde nuestro lugar, debemos profundizar este camino de Comunión reconociéndonos como parte del mismo Cristo, en su cuerpo que es la Iglesia, donde el Espíritu nos marca el rumbo por donde debemos caminar.

El Magisterio de Francisco nos impulsa a renovar la Iglesia para llegar más profundamente a la fuente misma del Evangelio, con ropajes más livianos, pero más vitales. Dios elije “personas” concretas… y los dones de Francisco hoy son los dones que Dios ha elegido para conducir la Iglesia. No se trata si me gusta más o menos… superemos nuestros subjetivismos y miremos con ojos de Fe. Qué nos pide Dios por medio de Francisco.

Su Magisterio nos llama a la conversión para que, de una vez por todas, rompamos la inercia del “siempre se hizo así” para escuchar lo que nos va suscitando día a día. Es un Magisterio que nos ilumina para construir una Iglesia fiel y sencilla.

No debe seguir todo igual… como siempre… como si nada pasara…

Nos convoca hacia una Iglesia menos clericalista, donde TODOS sean protagonistas y caminemos en mutua escucha, pero sobre todo en mutua escucha al Espíritu que nos habla al corazón. Y eso solo se da desde la oración. Desde la oración compartida. Rompiendo durezas internas y externas. No es más que profundizar aquel camino marcado por el Concilio Vaticano II, hace ya más de 50 años.

Desde el inicio del cristianismo la Iglesia ha sufrido persecuciones. Y también lo sufre fuertemente hoy nuestro Papa Francisco, buscando desautorizarlo o minar su camino de guía y de pastor. No caigamos en las trampas que se nos tienden… no dejemos nunca de ver en él a Pedro. No rompamos la comunión en los hechos.

Sus discursos, cartas y escritos terminan siempre igual: 'Recen por mí'. Los invito a que lo hagamos en serio… regalémonos hoy una ferviente y viva oración".

Mons. Gabriel Bernardo Barba,

obispo de San Luis.

