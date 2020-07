José Andrada, el técnico de refrigeración que descongela los corazones puntanos

Con la amabilidad y candidez propia de una persona que se conmueve con la realidad que hoy le toca atravesar a miles de argentinos, profundizada por la pandemia, el técnico José Andrada tuvo un gesto solidario que se compartió rápidamente en estos tiempos de noticias virales y es un ejemplo a imitar.

Andrada, con 16 años en el servicio de refrigeración e instalación, recarga de gas y mantenimiento de aires acondicionados y heladeras, el domingo asistió a cumplir con su oficio en una vivienda del Barrio 9 de Julio de la ciudad de San Luis. Mientras trabajaba en lo suyo, la familia continuó con su vida diaria y en el momento del almuerzo, cuando escuchó que la jefa de hogar llamó a sus cuatro hijos a la mesa, presenció la imagen que lo marcó: la mujer les servía como plato principal unas tazas de mate cocido y pan.

“Esa imagen me llegó hasta el pecho, porque a eso también lo viví, y decidí que no les iba a cobrar porque noté que lo necesitaban más que yo”, recordó José, y agregó que cuando la mujer insistió en pagarle, él le sugirió que se lo quedara para la comida de sus hijos.

“Eso me dejó mal todo el día y por la noche decidí hacer el posteo en mi cuenta de Facebook… pero no me imaginaba la repercusión que tendría", contó con una gran sonrisa, todavía sorprendido.

En menos de 48 horas, el buen gesto se viralizó y recibió elogios y felicitaciones de los internautas. Además de continuar su obra caritativa, Andrada fue entrevistado por medios nacionales como la radio Cadena 3 y Canal 13 de Buenos Aires.

“Se empezó a compartir por todos lados y es impresionante la cantidad de gente que necesita arreglar su heladera”, dijo.

El profesional solidario resaltó que además de los barrios de la ciudad como el 1º de Mayo, Telepostal, Tibiletti, Virgen de Luján, Eva Perón -entre otros- también lo llamaron desde Zanjitas y Beazley, pueblos a los que irá la semana próxima. “Lo hago por la gente que lo necesita”, remarcó.

Andrada, de 37 años, vive con su pareja y su hija de 8 años, y pronto abrirá su propio taller, mientras tanto recibe llamados y va a domicilio a reparar los electrodomésticos, junto a su colega, Raúl Moreira, por lo cual se lo puede solicitar por mensajes al 2665044193.

“No lo hago porque me sobre el dinero, también lo necesito, pero me doy cuenta que en estos días hay personas que no la están pasando bien y si los puedo ayudar con lo que sé hacer, entonces no lo voy a dudar”, aseguró emocionado el joven técnico, que asiste las heladeras de personas con bajos recursos económicos, familias numerosas con hijos chicos y a adultos mayores que estén solos.

“Soy un hombre trabajador que quiere ayudar a los que no pueden”, indicó.