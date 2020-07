Asesinato de Romina Aguilar: la fiscal solicitó prisión perpetua para los tres acusados

En esta jornada de viernes comenzó el veredicto por el asesinato de Romina Aguilar y se conocerá la decisión del Tribunal sobre los investigados Diego Lorenzetti (como autor intelectual), y Edivaldo De Oliveira Pereira y Leandro Vílchez (como autores materiales).

Aguilar fue asesinada en enero de 2016.

La primera en brindar su alegato por en el juicio por el caso Romina Aguilar, fue la fiscal de Cámara N° 1, Carolina Monte Riso.

“La relación entre Romina (Aguilar) y (Diego) Lorenzetti no era buena, por más de lo que digan los amigos y familiares”.

En su alocución aseguró que los “dos tenían secretos”. “Se pueden obtener de los mensajes, el reclamo que le hacía Romina a Lorenzetti: 118 mensajes de Romina y 11 de Lorenzetti”, sostuvo.

“En uno de esos mensajes dice Romina: te juro que no sé en qué momento hablar, porque estás ocupado. Y a mí no me hablas. Estabas cansado para venir a casa, pero no para ir a Nogolí. Harta estoy que me mientas”.

“La descripción física de los testigos sobre el hombre petisito que iba en la moto, coincide con la de Vílchez”.

“No hay prueba directa en la contratación de los sicarios pero si hay hechos que nos dan por acreditada la participación en la organización, planificación y ejecución del hecho delictivo”.

“Lorenzetti dijo que tenía relación con De Oliveira. Sostuvo que corría con sus caballos pero comían asados, se juntaban y hay mensajes de que compartían más. Se comunicaban con dos teléfonos de De Oliveira”.

“La conducta de Lorenzetti era fría, distante, no colaborativa”.

“’Lorenzetti dijo que no toquen el cuerpo, que ya estaba muerta’, dijo el testigo Villegas. Y su primera llamada fue a las 6:30, con Romina tirada en el piso, y se comunicó con la jefa de Asuntos Municipales de La Calera. No llamó a su hijo, a su familia o a un amigo. Llamó a la jefa de Asuntos Municipales”.

“En el último tiempo la relación no era buena. Ella le reclamaba permanentemente”, sostuvo y expuso diversos mensajes en las que Lorenzetti no respondía a los reclamos de cariño por parte de Romina.

“¿Qué trabajo le podía ofrecer Lorenzetti a esta persona? Gallina Orozco era entrenador de futbol infantil”.

“Adorno aparece cuando Lorenzetti no podía juntar la plata. Primero le pidió $100.000. Porque necesitaba para ayudar a su hermano. Y para una prótesis. Esto fue el 27 de enero. Adorno le pide una garantía. Cuando Adorno le confirma que le consiguió la plata, llega con los papeles de la Amarok”.

“La Fiorino no porque estaba a nombre de su cuñada y no quería que Romina se entere. Eso fue tres días antes del asesinato de Romina”.

“Se libró un oficio sobre si Víctor Lorenzetti había tenido un accidente y era el responsable. El informe dice que no hay ningún informe en el que interviniera Víctor Lorenzetti. Diego Lorenzetti dijo que era para una prótesis. Salía 15 mil pesos. Y le entregó 2 cheques de 15 mil cada uno”.

“No tengo ninguna duda entre la conductas de los tres para cobrar un precio, para pagar un precio. Entiendo que los tres tienen que ser considerados autores, porque entiendo que hay una autoría funcional, cada autor cumple una función en el hecho”.

“Pido la prisión perpetua para los tres implicados”.

Sobre Edivaldo De Oliveira Pereira: “Condenen a sufrir la pena de prisión perpetua, accesorios legales, cota procesales por ser coactor penalmente responsable en el delito contenido en el artículo 80 inciso 3 y 41 bis del Código Penal, por homicidio calificado por mediar pago o promesa remuneratoria agravado por el uso de arma de fuego, a título de coautor, artículo 45 de Código penal.