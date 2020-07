La semana que la revista Caras fue noticia por su título “plus size”

La revista Caras fue el centro de las críticas esta semana porque eligió hablar del cuerpo de Amalia, la princesa de 16 años de los Países Bajos, y a los cuestionamientos se sumaron mujeres que trabajan en distintas disciplinas relacionadas a la imagen corporal, quienes, sin embargo, destacaron que la sociedad haya identificado "la violencia" que implica no centrarse en las personas.

Hoy, la directora de la publicación, Liliana Castaño, pidió disculpas en la web de la revista.

"Vivimos un tiempo de deconstrucción de estereotipos. Los medios también somos espejos de la sociedad. Y de los cambios que están transformando al mundo. Todos estamos aprendiendo, los medios también. Reconocemos nuestra responsabilidad en esa deconstrucción y sentimos que somos parte de ella. Entendemos que aun sin mala intención cometimos un error", escribió la periodista.

En la tapa de la última edición del semanario se ve a la adolescente con su madre, la reina de los Países Bajos, y el título elegido fue: "La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look 'plus size'".

"La imagen es preciosa, pero el título —y la noticia— está puesto en el cuerpo de una niña de 16 años, con destino de reina, pero no por ello deja de ser una persona vulnerable, sensible y a la que se la destaca por su look de gorda, digamos la palabra que no usó Caras, porque la conceptualización encomillada "plus size" se traduce en gorda, palabra que se debe decir, que no es mala palabra, ni insulto", dijo Laura Pereyra, licenciada en Comunicación Social, cordobesa, transita las redes sociales con el nombre @yolamasgordadetodas.

"Tenemos un serio problema como sociedad si seguimos poniendo el foco en el tamaño de las personas, en sí son inspiradoras por mostrar sus cuerpos reales o luchadoras por haber bajado determinada cantidad de kilos o resilientes porque se siguen acomodando a un mundo que hace bullying", añadió la comunicadora.

Candela Yatche, conocida en Instagram como @bellamentearg, coincide con ese diagnóstico: "Rotulan el cuerpo de Amalia como un cuerpo que está mal, inducido como un acto de valentía", definió en diálogo con esta agencia.

Yatche es autora de la novela "Bellamente", donde aborda el conflicto de una adolescente que busca oponerse a los mandatos sociales y estereotipos de belleza impuestos por la sociedad y busca encontrarse con su deseo.

"Las revistas y los medios en general hace años que se dedican a hablar de cuerpos, a criticarlos. Rotulan cuerpos y hablan de un acto de valentía'" por mostrarlos, "pero no hablan de las personas", comentó la también estudiante de psicología que integra el equipo de prevención en trastornos de la conducta alimentaria que coordina Guillermina Rutztein, de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Yatche entrevistó a 7.000 mujeres y personas que se autoperciben mujer sobre el impacto que tienen en ellas las imágenes de cuerpos femeninos que circulan en Instagram, y adelantó algunos datos que está sistematizando a partir de las respuestas.

"El 80,9% reconoció que alguna vez compararon su apariencia con quienes ven en Instagram y 86,1% respondió afirmativamente a la pregunta de si se sintieron mal con su cuerpo al ver otros cuerpos" en esa red social.

Y analizó que "una no puede reconocerse en lo que no ve. Si no veo diversidad corporal nunca voy a pensar que mi cuerpo está bien, siempre habrá insatisfacción".

Liliana Castaño, directora de Caras, justificó la foto y el título elegido diciendo que Amalia, futura reina, "con todos sus títulos no pudo esquivar el bullying y su historia puede resultar inspiradora. Su fortaleza, cómo sobrellevó ser la princesa 'plus size', como la llamaban en Holanda y el apoyo de su familia, es lo que revela la nota".

Télam.