Georgina Bardach: "A la medalla olímpica la valoro más con el paso del tiempo"

Georgina Bardach no se relaja ni en tiempos de coronavirus. La nadadora, quien fue medalla de bronce en Atenas 2004 —400 metros combinados— y puso a esta disciplina en el primer plano mundial después de 68 años, actualmente trabaja en la Agencia Córdoba Deportes. Está en la parte de Política de Género en la Oficina de la Mujer Deportista, que se lanzó hace muy poco en "La Docta". En un mano a mano con El Diario de la República le tiró flores a la natación puntana: asegura que en San Luis se está trabajando muy bien y que los resultados están a la vista.

"La Oficina de la Mujer Deportista surgió por inquietudes que iban llegando a la Agencia. Había problemáticas que se iban presentando y se sentía la necesidad de tratar estos temas de otra manera. Estoy muy contenta y con un desafío muy grande", dijo.

Georgina hace una pausa en su nuevo lugar de trabajo y se mete de lleno a hablar de natación, ese deporte que de chiquita la hacía llorar, y que después fue su gran amor. "Al principio no me gustaba. La pasaba mal. No quería saber nada. Tenía 4 años e iba al club Comunicaciones. Y de un momento a otro se me pasó. También hacía tenis, pero mi primer torneo fue de natación. Y a los 7 años ya sabía que quería competir y empecé a nadar. Fue el destino".

“La natación puntana dio un gran salto de calidad. Vienen trabajando muy bien y los resultados están a la vista". Georgina Bardach.

Dice que es el mejor momento de la natación argentina. Que hay materia prima para ilusionarse, aunque es consciente que la elite mundial está lejos y que para achicar la brecha hacen falta muchas cosas, entre ellas el deporte escolarizado. "Ahí se podría tener un semillero más grande, y cuantos más chicos haya, más posibilidades hay de encontrar talentos".

Pasaron 16 años de aquella epopeya en Atenas, pero se acuerda como si fuera hoy. Estar en el podio en un Juego Olímpico es el sueño de todo deportista y Georgina lo pudo cumplir. Fueron muchos años de trabajo y sacrificio, pero ese esfuerzo se vio reflejado cuando le colgaron la presea de bronce. "Cuando gané la medalla, lo primero que quise fue encontrar a mi papá en la tribuna. Cuando me chifló y lo ubiqué, me tranquilicé. Fue algo maravilloso que lo fui valorando más con el paso del tiempo".

“Me hubiera gustado compartir un Juego Olímpico con mi hermana. Hubiese sido algo maravilloso”. Georgina Bardach.

En su rica carrera tiene logros muy importantes, pero en su mente hay tres que siempre están presentes: el oro en Atenas 2004, la medalla en el Panamericano en 2003 y el bronce en el Mundial de Moscú en 2002. "Esos tres podios son los que elijo siempre, soy políticamente correcta a la hora de optar", dijo mientras la sonrisa era testigo de sus palabras.

Siempre fue una nadadora con una gran mentalidad. La cabeza era su caballito de batalla para dar pelea y ser protagonista en cada prueba. Era capaz de aguantar grandes cargas de entrenamiento y eso hacía la diferencia a la hora de nadar. Si bien es cierto que su estilo preferido era mariposa, el hecho de nadar pruebas combinadas hizo que los otros estilos también fueran parte de su vida. No le quedaba otra que adaptarse. Cuando le consultan si le quedó algo pendiente, no duda en decir que no. "No me puedo quejar. Tengo mucho más de lo que imaginé. Sería mala conmigo misma si dijera que me quedó algo pendiente. Estoy muy contenta con la carrera que tuve. Si tengo que decir si me faltó algo, eso sería compartir un Juego con mi hermana Virginia".

Logró una de las tres medallas olímpicas de Argentina en natación. Las otras pertenecen a Alberto Zorrilla y Jeanette Campbell.

Es muy familiera. Tiene una gran relación con su hermana, quien también eligió la natación y es campeona sudamericana y panamericana. "Con Virginia lo único que tenemos en común es el apellido. Si bien nadamos las mismas pruebas, ella tiene una técnica y un estilo mucho más lindos que los míos. Mentalmente yo era más fuerte, pero ella me saca diferencia físicamente. Y está muy bueno que seamos distintas. Espero haberle enseñado y ayudado en algo para hacerle el camino más fácil".

Georgina Bardach sigue respirando natación. Es el combustible que la llevó a estar en la elite mundial. La piba que iba llorando a nadar terminó siendo medallista olímpica, y a 16 años de ese logro, la cordobesa lo recuerda como si fuera hoy.