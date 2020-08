Caso Morales: la junta médica dará detalles de la reautopsia

El informe de la nueva autopsia realizada a Florencia Magalí Morales fue incorporado esta semana al expediente abierto para esclarecer en qué circunstancias murió la mujer en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara, el domingo 5 de abril. El examen fue realizado por una junta médica conformada por profesionales del Cuerpo de Medicina Forense de las tres Circunscripciones Judiciales, y también tomó intervención Vanina Elizondo, perito de parte de la familia Morales. El próximo lunes, en audiencia, los tres peritos oficiales —son Patricia Gallardo, Sandra Miatello y Walter Juárez— darán detalles del documento en el Juzgado de Santa Rosa del Conlara, a cargo de Jorge Pinto, según informaron este juves uno de los abogados que representa a la familia de la mujer, Santiago Calderón Salomón, y la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial.

El comunicado oficial

Este jueves, esta oficina publicó las conclusiones sobre algunos de los puntos de pericia. “Se realizó la apertura de la cavidad craneana, según técnica tanatológica, NO observando lesiones traumáticas macroscópicas de interés médico legal (contusiones, hemorragias, fracturas, petequiado hemorrágico) en cuero cabelludo, en calota y base de cráneo, en meninges, en parénquima cerebral, en tejido cerebeloso ni tronco del encéfalo (…). Los genitales externos y la región anal no presentan lesiones traumáticas macroscópicas de interés médico legal. Se ha observado desfloración de antigua data”, indicaron.

La palabra de la perito de parte

A posteriori de que se conociera el comunicado, Calderón Salomón consideró que el informe brindado era “parcial”. La perito Elizondo le dijo a este medio que ella ratificó el informe elaborado por Gallardo, Miatello y Juárez. “Es un informe extenso, participé como contralor. Se respetó el protocolo de Minnesota y el protocolo provincial (para la realización de autopsias), los protocolos de rito. Pero hay cuestiones que se omitieron” en el comunicado, consideró.

Y abundó: “Es correcto que no se encontraron lesiones en partes óseas (como fracturas o fisuras), en meninges, en cuero cabelludo. Pero respecto a esto último (cuero cabelludo), debido al avanzado estado de putrefacción, todas las lesiones superficiales se van perdiendo, con lo cual no hay posibilidad de detectar, por ejemplo, un hematoma de gran volumen”.

En relación a la parte genital, “no se vieron lesiones macroscópicas, es decir, visibles —aclaró la médica legista—. Lo que no sabemos es sobre las lesiones microscópicas o sobre escoriaciones, porque la primera capa de piel se perdió y a ese tipo de lesiones ya no las vamos a encontrar —reiteró—. De todas maneras, se tomaron muestras para el análisis microscópico, por lo cual, no se pueden descartar lesiones de ese tipo”.

Además, refirió que, según las fotos tomadas en la primera autopsia, “se ve como un raspón paragenital”. Explicó que en las vistas del primer estudio “aparecen varios hematomas —o equimosis o lesiones superficiales— en el resto del cuerpo. En la segunda autopsia no se encontraron, ya que se las lleva la primera capa de la piel que se pierde con el estado de putrefacción”. E indicó que, para la querella, estos hematomas “fueron hechos después de las 9:30 (de ese domingo), ya que una médica, que ya declaró, revisó a Florencia y solo le encontró una lesión en el cuello, de antigua data, que en la segunda autopsia también se vio. Aclaró que la médica examinó a la mujer en ropa interior, por lo cual pudo ver prácticamente toda la superficie corporal.

Sobre el examen interno, Elizondo detalló que, al hacer la apertura del cuello, se encontraron con que el hueso hioides, del cuello, estaba sin daño, entero, aunque se había mencionado que estaba fracturado.

“Hay un infiltrado equimótico, de sangre, en el cartílago tiroideo. Se sacó el bloque laríngeo y se mandó a Anatomía Patológica, para que se analice. No encontramos la arteria y faltaban varios músculos, principalmente del lado derecho. Esa parte del cuello no está y eso nos llamó la atención. El esternocleidomastoideo es un músculo que se marca ante una compresión extrínseca y no estaba en el cuerpo”, dijo la médica legista, quien dijo que, en su caso, elevó un informe preliminar, ya que, a su entender, hasta no tener las conclusiones de las muestras enviadas a Anatomía Patológica no se puede hacer una conclusión científica. “Hay protocolos, hay pasos a seguir, y justamente llegamos a esta segunda autopsia porque no se cumplió un protocolo en la primera”, refirió.