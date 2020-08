Empleados del cine cobrarán solo la mitad del sueldo en septiembre

Los trabajadores de Cinemacenter continúan con su lucha salarial. Si bien habían llegado a un acuerdo que concluyó en agosto, la empresa les comunicó que a partir de septiembre solo percibirán el dinero de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), es decir el 50% de sus sueldos.

“En marzo la empresa pagó los sueldos completos y de abril a julio se liquidó, en base a lo acordado con el sindicato y el Ministerio de Trabajo, el 75% del salario neto. Absolutamente todos perciben el ATP, que está garantizado para la actividad hasta diciembre”, informó la gerenta comercial de Cinemacenter, Gabriela Zamora.

En la ciudad de San Luis, 19 personas trabajan en las salas de cine. El Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (Sutep) recibió, a través de los empleados, un comunicado de la empresa que decía que a partir de septiembre iban a dejar de cobrar el 25% que estaba abonando Cinemacenter y solo recibirían el ATP. El acuerdo por el 75% venció en julio.

“La empresa tiene 19 complejos en el país y todos los trabajadores están siendo hostigados bajo una persecución emocional y psicológica. Los chicos la pasan mal porque saben que en septiembre solo van a recibir ATP. No estamos de acuerdo con esto”, expresó la secretaria general de la seccional San Luis de Sutep, Natalia Silva.

La situación de las empresas cinematográficas es complicada en todo el mundo debido a las medidas preventivas por el coronavirus. “Los cines tienen la ventaja de que no hay interacción entre el público y la gente no está hablando, por lo que muchos epidemiólogos opinan que es más seguro que otros ámbitos. De hecho, en Europa, donde hay rebrotes y a su vez varios cines abrieron, los contagios surgen por fiestas o encuentros y no por concurrir a espectáculos públicos”, explicó Zamora. Sin embargo, la apertura de las salas depende de las productoras, dado que sin estrenos es complicado captar al público.

“Dependemos de dos factores para la reapertura: el sanitario, en el que obviamente son las autoridades las que deben determinar cuándo pueden habilitarse las salas y en qué condiciones. Y el otro factor muy importante es que haya estrenos, la mayoría se postergó para 2021 e incluso 2022”, contó Zamora, quien agregó que de San Luis recibieron propuestas para realizar autocine y cine al aire libre, opciones que están analizando.

“Los empleados presentaron proyectos para poder trabajar, como abrir las salas durante agosto, que fue el mes de la niñez, para reproducir películas viejas que los chicos no tuvieron la oportunidad de ver, y a bajo costo; además para que la mercadería que tenían la pudieran vender antes del vencimiento. Esta idea no fue autorizada”, contó Silva.