Los panaderos mantendrán, por ahora, el precio del pan

A pesar de que a nivel nacional los molinos prevén un aumento en el costo de la harina, las panaderías puntanas por ahora mantendrían el precio del kilo de pan, que ronda actualmente entre los 80 y los 100 pesos. Las razones van desde que aún no ven una suba de precio en el insumo, a lo negativo que puede significar actualizar los precios en medio de la pandemia por coronavirus.

"Anteayer (por el miércoles) nos han hecho reportajes de la federación de panaderos sobre que puede aumentar el pan. Soy de la idea de que no se debe aumentar. No sabemos a cuánto se va a ir la harina, pero sigue en el mismo precio de hace cuatro meses", apuntó Juan Calderón, de la Cámara de Panaderos de San Luis, quien aseguró que su último pedido de la materia prima no tuvo cambio alguno en el costo.

Calderón marcó que "cuando se abra la economía" habría un ajuste en la harina tres ceros y el precio de la bolsa de 50 kilos pasaría de 1.500 a 2.000 pesos. Pero "la suba que está viniendo es paulatina, es lenta, uno te cobra 100 pesos más la harina, otro te hace un descuento", aseguró. "Sería contraproducente para el panadero y un daño a la sociedad, al consumidor, que está con muchos problemas como para que nosotros le agreguemos otro", remarcó.

"De palabra me han dicho que habría un ajuste en el valor de la harina, pero por el momento no me ha llegado. La semana anterior nos marcaron que iba a aumentar entre 30 y 50 pesos la bolsa y que posiblemente después hubiera un aumento más. Hasta que a mí no me llegue el aumento no evalúo ninguna posibilidad de ajuste", marcó Cristian Bossio, de la panadería que lleva el apellido familiar, quien agregó que suele comprar a sus proveedores una vez al mes. Y que recién en las próximas semanas revisaría los valores. "Recién ahí evaluaremos si es un costo significativo para trasladarlo al precio", afirmó. Actualmente, en su panadería el kilo cuesta 100 pesos.

José Méndez, dueño de Panadería Las Delicias, aseguró que no cambiará los precios durante todo el mes y que recién en septiembre haría una revisión. "Una bolsa de 50 kilos de harina está a 1.500 pesos. Tengo un costo aproximado de producción de 1.350 pesos y absorbí esos 150 pesos. Si se me va a 1.600 lo voy a aumentar, pero por cada aumento de 30, 40 pesos no voy a hacerlo", señaló.

El secretario general del Sindicato de Panaderos, Dario Martinelli, afirmó, en una entrevista radial con FM Lafinur, que el precio del pan podría aumentar entre un 8 y un 10 por ciento en la capital. Sin embargo, según afirman los dueños de los negocios, por ahora, el panorama parece ser otro. Martinelli también criticó la falta de unificación de precio en la capital y apuntó a negocios fuera de regla, que ofrecen productos a precios más económicos.

Los panaderos dijeron que las primeras semanas de la pandemia fueron difíciles, pero al estar dentro de los rubros esenciales, de a poco se normalizó la actividad y hoy trabajan a buen ritmo. "Hoy, cuatro meses después, podemos decir que estamos trabajando a un 90% de la posibilidad de producción", apuntó Méndez.

A su vez, enumeraron que otros insumos como grasa, margarina y levadura han subido sus precios, al igual que lácteos y fiambres, que se usan para otros panificados. "Soportamos los aumentos constantemente y cada dos o tres meses hay que revisar los costos", agregó Bossio.