“Será”, el nuevo video de Chicos Mentha

El grito desesperado de dos amantes distanciados por la pandemia, un amor que se sostiene con la última hilacha del hilo que los conecta, llamado arte. A pesar de la distancia, son la voz de él y los pasos de danza de ella los que atraviesan el tiempo y el espacio para forjar el encuentro de las almas de dos enamorados.

Esa es la historia que cuenta el video que Chicos Mentha estrenó en sus redes. Corresponde a “Será”, el himno romántico de Ricardo Montaner al que le puso voz, entre otros, Antonio Banderas. La canción representa la primera balada de la banda puntana que hace años encanta a la provincia con sus canciones del género tropical.

“Es una versión que hicimos orientada hacia el pop. Quisimos darle un poco de otro estilo con más electrónica, pero sin que deje de ser un lento. Usualmente nos encargamos de alegrar a la gente y de hacerla bailar; esta vez vimos que los puntanos están en sus casas, con las redes sociales a mano, y quisimos mostrarles que hacemos otros géneros también”, explicó Germán Herrera, cantante principal de Chicos Mentha, quien se alterna con Cintia Morales, una bailarina de Buenos Aires, las escenas del videoclip.

Los casi cuatro minutos que dura el video están compuestos de escenas realizadas en solitario para preservar a los integrantes de la banda y respetar los protocolos. “Decidimos reestructurarnos para adaptarnos y grabar este nuevo video con un sistema que se llama Croma. Es una pantalla verde que nos permite recrear escenarios en la edición. La idea era no tener que salir y poder grabar por separado”, detalló Germán.

La primera vez que recurrieron al uso de la pantalla verde fue en su videoclip anterior, llamado “Tú me extrañarás”, una canción original de la banda cuyo producto audiovisual se conoció la semana pasada.

22 años lleva la banda (que antes se llamaba Grupo Menta) en la escena de la música tropical provincial.

En ese video, el grupo utilizó las grabaciones de tres bailarines —Germán entre ellos— haciendo una misma coreografía, que luego fueron unidas en la edición para simular que bailaban juntos.

Las primeras reacciones de la gente sobre el video de "Tú me extrañarás" fueron críticas porque los seguidores creyeron que los bailarines habían compartido el mismo espacio de filmación.

“Si bien no estábamos violando los protocolos, ya que la grabación se hizo antes de regresar a la Fase 1 y no estábamos los tres juntos, la gente nos vio bailando y nos preguntaba por qué no teníamos barbijos. Por eso, en el video de 'Será' salgo yo solo”, justificó Germán, quien agregó que tanto su nuevo single como “Aprieta”, la canción que grabaron con el cantante dominicano Jean Carlos en febrero, cuando el coronavirus era un problema lejano, formarán parte de su nuevo cd.

El próximo paso será la grabación de otra canción propia, llamada "Libro prohibido", que tendrá la presencia de Santiago Dadone, cantante de Banda XXI. "Estamos recién coordinando todo, pero el tema también va a formar parte del disco que esperamos lanzar a fin de año o, a más tardar, antes de marzo del 2021”, adelantó el cantante, quien siempre aporta una bocanada de aire fresco y con gusto a menta a la música tropical.