Una directora puntana presenta una obra por Zoom

Nuevamente la Colectiva Federal de Actrices, Directoras y Dramaturgas Solas, Única Escena saldrá al escenario virtual con una representante puntana. Mariela Domínguez, actriz, escritora y directora, dejó a merced de las intérpretes convocadas su texto “El mundo es de ellos” para que se lo apropien en la función de este viernes a las 21:30, por Zoom. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa teatral.

Mariela, quien forma parte del grupo de teatro La Tía Tota, presenció las anteriores funciones como espectadora y fue convocada para ser la dramaturga de esta nueva edición que cuenta con actrices de Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Mendoza.

La artista aseguró que Solas, Única Escena es un proyecto innovador que se despertó luego de las incomodidades que generó el tiempo de encierro.

“Fue un trabajo intenso pero excepcional, porque no sabía qué iba a pasar. Siempre trabajo en función de lo que le sucede a cada actor y en esta oportunidad no conocía a ninguna de mis compañeras. Fue tirar una piedra al río y ver qué pasaba. Ellas se amoldaron a mi texto y me encontré con trabajos increíbles”, aseguró Domínguez, quien se mostró sorprendida por la apropiación de un texto escrito en soledad que luego se transformó en una creación colectiva.

“El mundo es de ellos” es un texto inédito, escrito ocasionalmente para la función de Solas, Única Escena y que habla sobre el rol de la mujer en la sociedad, un tema al que Domínguez ha recurrido con frecuencia a lo largo de su carrera. “Es un relato con mirada feminista sobre nuestra realidad y sobre dónde estamos paradas y cómo queremos construir el mundo en este contexto, bajo las estructuras actuales, con nuestros roles como mujeres, madres y trabajadoras”.

Domínguez será la cuarta representante de la provincia en el ciclo —ya pasaron por allí Valeria Bruna, Carolina Vincenti y Nicolás Sánchez Harriet— y la primera en hacerlo con la dramaturgia como función.

"El mundo..." será interpretado por Tuly López, Andrea Simón, Andrea Gentili y Mariela Rígano.